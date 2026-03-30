lunes 30  de  marzo 2026
RELACIONES

Embajada de EEUU en Venezuela reanuda formalmente operaciones para apoyar a los ciudadanos

El Departamento de Estado informó que este 30 de marzo se retomaron las operaciones en la sede diplomática en Caracas, en un nuevo capítulo de relaciones

La jefa diplomática de EEUU en Venezuela iza la bandera en la Embajada en Caracas, el sábado 14 de marzo 2026

La jefa diplomática de EEUU en Venezuela iza la bandera en la Embajada en Caracas, el sábado 14 de marzo 2026

usembassyve/redes
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.-El gobierno de EEUU informó este lunes la reanudación formal de las operaciones de su Embajada en Caracas, lo que consideró un “nuevo capítulo” de las relaciones diplomáticas con Venezuela restablecidas a comienzos de marzo, un paso positivo para prestar apoyo a sus ciudadanos y promover iniciativas con la sociedad civil y el sector privado.

"Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela", anunciaron el Departamento de Estado y la jefa de la Misión estadounidense al frente de la sede diplomática, en sendos mensajes en la red X.

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El anuncio oficial de EEUU este 30 de marzo se conoció luego de que una representación diplomática de Caracas, liderada por el Encargado de Negocios, Félix Plasencia, informó en Washington la “rehabilitación” de las sedes diplomáticas en EEUU bajo custodia desde 2023, para ponerlas al servicio de los inmigrantes venezolanos en ese país.

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Embajada de EEUU en Venezuela se reactiva

La delegación estadounidense que encabeza la jefa de la Misión, Laura Dogu, tiene a su cargo la restauración de la sede diplomática, ubicada en el sureste de Caracas.

La finalidad es preparar "el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares", señaló el Departamento de Estado, que no detalló la fecha prevista para la reactivación de los procesos de solicitudes de visado.

El 19 de marzo en una acto simbólico, Dogu izó con su equipo la bandera de EEUU en la Embajada en Caracas en línea con el restablecimiento de relaciones entre los dos países, tras el acercamiento de posiciones de Donald Trump y de la jefa encargada del Venezuela Delcy Rodríguez.

EEUU y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el primer gobierno de Trump reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país.

Desde entonces, las labores diplomáticas de Washington se habían llevado a cabo a través de la Unidad de Asuntos para Venezuela, una oficina provisional ubicada en la Embajada estadounidense en Colombia.

FUENTE: Con información de usembassyve red X, EFE

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