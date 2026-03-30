lunes 30  de  marzo 2026
POLÍTICA

ONG respalda retorno de misión estadounidense en Venezuela como impulso a la democracia

La organización civil Laboratorio de Paz considera que la reapertura diplomática puede acelerar cambios democráticos sostenibles en Caracas

Edificio de la Embajada de EEUU en Caracas, Venezuela.

Edificio de la Embajada de EEUU en Caracas, Venezuela.

@Presidencia_VE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La ONG venezolana Laboratorio de Paz consideró este lunes que la reanudación de actividades de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela permitirá que el país suramericano recupere "pronto" la "democracia y la soberanía del pueblo de forma sostenible y plena".

A través de X, respaldó la reanudación oficial de las operaciones de la embajada estadounidense en Caracas, que consideró importante para los temas económicos y militar, pero opinó que se podría robustecer para otros asuntos como la migración, los derechos humanos, civiles y políticos, que subrayó como urgentes.

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Estados Unidos reanudó este lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Donald Trump y la cabecilla del chavismo, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Misión diplomática

La embajadora Laura Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

El equipo encabezado por Dogu está actualmente "restaurando el edificio" para preparar "el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares", apuntó el Departamento de Estado, que no detalló la fecha prevista para el retorno de esos servicios.

El anuncio se produce después de que, la semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios Félix Plasencia visitara Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura del depuesto dictador, Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el régimen de Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según Trump, Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el mandato de Rodríguez, que ha acatado las exigencias de Washington para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.

FUENTE: Con información de EFE

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