MIAMI. — El estratega político costarricense Danny Quirós y su agencia PARTNER 305, con sede en Miami, obtuvieron nueve galardones en los Reed Latino Awards 2026, celebrados en Ciudad de Panamá, donde fueron distinguidos por su trabajo en estrategia electoral, comunicación digital y producción de campañas políticas.

Entre los reconocimientos sobresalen el premio a Estratega Electoral del Año, concedido a Quirós, y el de Mejor Firma de Comunicación Política Electoral para Grandes Audiencias, otorgado a PARTNER 305, una empresa especializada en consultoría política y comunicación estratégica.

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La ceremonia, realizada el pasado 7 de noviembre, reunió a profesionales y agencias de distintos países de Iberoamérica en la decimoquinta edición de estos premios, organizados por Campaigns & Elections México, que reconocen proyectos destacados en comunicación política, publicidad electoral e innovación.

Los galardones obtenidos por Quirós y su equipo estuvieron vinculados principalmente a la campaña presidencial de Laura Fernández, quien ganó las elecciones de Costa Rica en febrero de 2026 con el 48,53% de los votos válidos, resultado que le permitió alcanzar la Presidencia en primera vuelta.

Una estrategia reconocida internacionalmente

El trabajo de PARTNER 305 recibió distinciones en áreas que abarcan la planificación electoral, la comunicación audiovisual, el posicionamiento de candidatos y la creatividad publicitaria.

Entre las piezas reconocidas figuran la estrategia de comunicación de la campaña de Fernández, la activación denominada Sacudida soberana, la producción audiovisual Los inesperados, el retrato oficial de la candidata utilizado en la papeleta y el eslogan electoral Para seguir adelante.

Quirós también fue distinguido en la categoría de Estratega Digital Electoral del Año, reconocimiento que compartió con otro profesional del sector.

Los premios reflejan la diversidad de herramientas utilizadas durante la contienda costarricense, desde la construcción de mensajes hasta el desarrollo de contenidos dirigidos a distintos segmentos del electorado.

Al referirse a los resultados de la premiación, Quirós expresó su satisfacción por el reconocimiento al trabajo desarrollado junto a sus colaboradores.

“Celebro este galardón porque reconoce el rigor estratégico, la disciplina y el orden que exijo en cada campaña”, manifestó el consultor en declaraciones recogidas por medios costarricenses.

El estratega también agradeció a los profesionales que participaron en los proyectos premiados y destacó la importancia del esfuerzo colectivo para alcanzar los objetivos de comunicación.

Danny Quiros. CORTESÍA PARTNER 305

Trayectoria entre Costa Rica y Miami

Con una trayectoria en campañas electorales y asesoría política en varios países de América Latina, Quirós ha desarrollado su actividad profesional desde Miami, ciudad donde opera PARTNER 305 y desde la que participa en proyectos de comunicación dirigidos a diferentes mercados de la región.

El consultor ha trabajado en iniciativas vinculadas a figuras políticas como Otto Guevara, en Costa Rica; Eduardo Montealegre y Fabio Gadea, en Nicaragua; y Eduardo Verástegui, en México. Su experiencia incluye campañas presidenciales, posicionamiento de candidatos y desarrollo de estrategias de comunicación.

Quirós también ha expresado públicamente su defensa de la libertad económica, el fortalecimiento del sector privado y la necesidad de una comunicación política centrada en las preocupaciones ciudadanas.

Su participación en la campaña de Fernández adquirió especial relevancia por tratarse de una elección presidencial definida en primera ronda, en un escenario de competencia entre partidos tradicionales y nuevas fuerzas políticas.

Danny Quirós durante una visita a DIARIO LAS AMÉRICAS. D. CASTROPÉ

Una gala con representantes de Iberoamérica

Los Reed Latino Awards forman parte de las premiaciones especializadas en comunicación política de la región y reúnen anualmente a consultores, creativos, productores audiovisuales y empresas dedicadas a las campañas electorales y gubernamentales.

La edición de Panamá contempló alrededor de 130 categorías. Entre los galardonados figuraron Carlos Suárez, reconocido como Consultor del Año; Iván Silva Yanome, distinguido como Estratega Gubernamental del Año para Grandes Audiencias; y César Martínez, incorporado al Salón de la Fama por su trayectoria profesional.

Reed Latino 2026

Para Quirós y PARTNER 305, los nueve reconocimientos representan un nuevo capítulo en su proyección internacional y dan visibilidad al trabajo de una firma establecida en Miami dentro de la industria latinoamericana de la consultoría política.

Como expresó el propio estratega al celebrar los resultados, detrás de cada logro existe una combinación de planificación, decisiones y compromiso del equipo, elementos que considera fundamentales en su metodología de trabajo.