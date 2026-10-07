Defensa de Cilia Flores vuelve a recurrir al supuesto "deterioro de salud" para pedir arresto domiciliario

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026.

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg

NUEVA YORK.- Cilia Flores, esposa del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, comparecerá este jueves ante el juez Alvin Hellerstein, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde su defensa buscará que sea excarcelada bajo fianza y trasladada a arresto domiciliario, bajo el argumento de un supuesto deterioro progresivo de su salud cardíaca.

Flores, de 69 años, permanece detenida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde que fue capturada y trasladada a Estados Unidos junto a Maduro durante el operativo militar estadounidense del pasado 3 de enero.

La defensa argumenta problemas cardíacos

En documentos presentados ante el tribunal, sus abogados sostienen que el estado de salud de Flores se ha deteriorado durante los meses que lleva recluida y alegan que las condiciones del centro penitenciario "dificultan su recuperación".

Entre los problemas médicos mencionados por la defensa figuran episodios de taquicardia ventricular, intensa opresión torácica, una pérdida de más de diez kilos de peso y la pérdida de dos piezas dentales. También aseguran que no ha recibido el tratamiento inyectable periódico que, según sus abogados, era utilizado para controlar un prolapso de la válvula mitral.

La defensa indican que los médicos del centro penitenciario recomendaron realizarle un cateterismo cardíaco. Sin embargo, Flores habría decidido aplazar el procedimiento hasta contar, según sus abogados, con condiciones adecuadas para su recuperación después de la intervención.

Fiscalía advierte sobre un riesgo de fuga

La fiscalía de Estados Unidos se opone a la excarcelación y cuestiona los argumentos utilizados por la defensa para solicitar el arresto domiciliario.

Los fiscales sostienen que Flores contribuyó a complicar su propia situación médica al rechazar algunos de los diagnósticos y procedimientos planteados por los médicos. Además, consideran que existe un riesgo de fuga "extremo", debido a sus conexiones en el extranjero, la ausencia de vínculos legales con Estados Unidos y los recursos económicos que, según la acusación, tiene a su disposición.

El gobierno estadounidense también advirtió que su liberación podría representar un riesgo para la seguridad pública, particularmente ante la posibilidad de que establezca contacto con personas vinculadas al régimen chavista en Venezuela o intente influir sobre potenciales testigos del proceso.

Defensa propone vigilancia y arresto domiciliario

Como alternativa a la prisión preventiva, los abogados de Flores plantean un amplio paquete de medidas de control. La propuesta contempla vigilancia privada financiada por el Estado venezolano, un brazalete electrónico con GPS, monitoreo de sus comunicaciones y restricciones para recibir visitas.

La defensa también presentó ante el tribunal, bajo reserva, la dirección de una residencia en Nueva York donde Flores cumpliría el arresto domiciliario en caso de que el juez acceda a la solicitud.

Sus abogados sostienen que Flores no dispone de fondos propios para financiar su permanencia fuera de prisión y buscan convencer al tribunal de que las medidas de vigilancia propuestas serían suficientes para garantizar su comparecencia ante la justicia.

Acusaciones por narcotráfico y armas

Flores y Maduro enfrentan cargos federales en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y armas. Ella está acusada de conspiración para importar cocaína y de delitos vinculados con armas, mientras que Maduro enfrenta además un cargo por conspiración de narcoterrorismo.

La audiencia de este jueves estará centrada exclusivamente en la situación de detención de Flores y en determinar si continuará recluida en Brooklyn o podrá esperar el desarrollo del proceso bajo arresto domiciliario.

El proceso general y los reclamos relacionados con inmunidad soberana tienen una vista prevista para noviembre, mientras que el juicio está programado para junio de 2027.

FUENTE: Con información de EFE