El destituido presidente de Paraguay, Santiago Peña (izq. camisa blanca), llegando a la Oficina del Fiscal General en Asunción el 7 de noviembre de 2026.

ASUNCIÓN.- La Policía de Paraguay detuvo este lunes a Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, por su presunta vinculación con una operación inmobiliaria bajo investigación, relacionada con la entidad financiera Ueno Bank y el Grupo Vázquez.

Por orden de la Fiscalía, los agentes interceptaron a Peña Palacios a media tarde, cuando salía de su vivienda, ubicada en el barrio Los Laureles de Asunción.

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Tras permanecer cerca de dos horas en el domicilio, el investigado se entregó a los agentes, según informó el diario paraguayo ABC.

Una operación inmobiliaria bajo investigación

La Fiscalía investiga una presunta operación inmobiliaria simulada por un monto cercano a los tres millones de dólares, que presuntamente habría sido ejecutada a través de la firma PEAR S.R.L. y en la que, según la hipótesis fiscal, estarían involucrados Ueno Bank y el Grupo Vázquez.

De acuerdo con la investigación, la sociedad habría sido utilizada para concretar la adquisición del inmueble. Los fiscales también examinan quién ejercía el control efectivo de la empresa antes de que se formalizara la incorporación de uno de los investigados como socio y representante legal.

En un comunicado, el Ministerio Público explicó: "De acuerdo con la hipótesis fiscal, la firma PEAR S.R.L. utilizó para concretar la adquisición del inmueble. La representación fiscal sostiene que uno de los investigados habría ejercido el control efectivo de la sociedad antes de formalizar su incorporación como socio y representante legal".

La detención de Francisco Peña Palacios se produce en medio de las pesquisas sobre las presuntas irregularidades vinculadas a la entidad bancaria. Su arresto no constituye por sí mismo una declaración de culpabilidad y será la investigación judicial la que determine las eventuales responsabilidades.

FUENTE: Con información de Europa Press