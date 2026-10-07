Seminole Hard Rock Hollywood presenta Zona de Fuego, primera experiencia latina de casino en Florida

MIAMI.- En el marco de las festividades del Mes de la Herencia Hispana bajo el lema Mi Ritmo. Mi Sabor. ¡Mi Gente!, el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood invita a los medios de comunicación a la presentación exclusiva de Zona de Fuego .

Se trata de la primera experiencia integral de entretenimiento y juegos de mesa ambientada en la cultura latina dentro del estado de Florida.

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La iniciativa busca integrar la identidad del sur de Florida a la oferta del casino a través de mesas bilingües, coctelería temática y un programa permanente de música en vivo.

Experiencia bilingüe y exhibición de piezas memorables

El espacio contempla dinámicas de juego adaptadas en español e inglés para opciones como Spanish 21, blackjack, ruleta, Casino War, Double Down Madness y Ultimate Texas Hold’em, acompañadas por diseños exclusivos en las mesas y la exhibición de indumentaria y objetos icónicos pertenecientes a leyendas de la música latina.

“Zona de Fuego trae el ritmo y el sabor de la cultura latina del sur de Florida al casino con juegos de mesa bilingües, entretenimiento en vivo y cócteles de inspiración latina que celebran el espíritu de ‘Mi Gente’”, destaca la organización del complejo.

Para la jornada de prensa, ejecutivos del complejo como Randy Morton (presidente), Stacy Gallot (SVP y gerenta general) y Lourdes Mola (VP de Desarrollo de Negocios Latinos) estarán disponibles para entrevistas junto a crupieres y personalidades invitadas.