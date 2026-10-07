miércoles 7  de  octubre 2026
ESCENA

Seminole Hard Rock Hollywood presenta Zona de Fuego, primera experiencia latina de casino en Florida

Se trata de la primera experiencia integral de entretenimiento y juegos de mesa ambientada en la cultura latina dentro del estado de Florida

Ilustración del proyecto Seminole Hard Rock Hotel & Casino. 
Ilustración del proyecto Seminole Hard Rock Hotel & Casino.  CORTESÍA SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO
Por Sofía Calvo

MIAMI.- En el marco de las festividades del Mes de la Herencia Hispana bajo el lema Mi Ritmo. Mi Sabor. ¡Mi Gente!, el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood invita a los medios de comunicación a la presentación exclusiva de Zona de Fuego.

Se trata de la primera experiencia integral de entretenimiento y juegos de mesa ambientada en la cultura latina dentro del estado de Florida.

Lee además
El cantante colombiano Camilo abrió este sábado su nueva gira en Tenerife, donde ha hablado en una entrevista con EFE sobre sus proyectos y sobre su rol como padre, que va marcar su nuevo disco.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega.  
REALEZA

Reina Mette-Marit de Noruega ausente en actos oficiales hasta el próximo verano

La iniciativa busca integrar la identidad del sur de Florida a la oferta del casino a través de mesas bilingües, coctelería temática y un programa permanente de música en vivo.

Experiencia bilingüe y exhibición de piezas memorables

El espacio contempla dinámicas de juego adaptadas en español e inglés para opciones como Spanish 21, blackjack, ruleta, Casino War, Double Down Madness y Ultimate Texas Hold’em, acompañadas por diseños exclusivos en las mesas y la exhibición de indumentaria y objetos icónicos pertenecientes a leyendas de la música latina.

“Zona de Fuego trae el ritmo y el sabor de la cultura latina del sur de Florida al casino con juegos de mesa bilingües, entretenimiento en vivo y cócteles de inspiración latina que celebran el espíritu de ‘Mi Gente’”, destaca la organización del complejo.

Para la jornada de prensa, ejecutivos del complejo como Randy Morton (presidente), Stacy Gallot (SVP y gerenta general) y Lourdes Mola (VP de Desarrollo de Negocios Latinos) estarán disponibles para entrevistas junto a crupieres y personalidades invitadas.

Temas
Te puede interesar

Autoras latinoamericanas entre fuertes candidatas al Nobel de Literatura

GEMS 2026 lleva a Miami 50 películas y grandes figuras del cine internacional

Actriz ganadora del Óscar Eva Marie Saint muere a los 102 años en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El aviso oficial confirma la incautación administrativa de 90 cargamentos, valorados en aproximadamente 2.8 millones de dólares.
OPERACIÓN FEDERAL

Autoridades estadounidenses expondrán un presunto esquema para enviar combustible a Cuba y eludir sanciones

Imagen del NHC en las primeras horas del 7 de octubre de 2026.
ALERTA

Isaias se forma en el Golfo y podría llegar como huracán a la costa de Estados Unidos

El USS Billings (LCS 15), un buque de combate litoral, se ve detrás del presidente Donald Trump, mientras oficiales de la Marina de los EEUU escuchan al mandatario hablar en Anduril Industries en Sparrows Point, Maryland, el 6 de octubre de 2026.
Conflicto

Trump advierte que "muy pronto" decidirá si la guerra de Irán termina "por las buenas o las malas"

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds lanza ofensiva publicitaria ante avance de Jolly en Florida

El servicio de Metrorail en Miami-dade cuenta con dos líneas que suman 25 millas. 
MEDIO DÓLAR MÁS

Miami-Dade sube 50 centavos el pasaje de Metrobus y Metrorail

Te puede interesar

Rubio asegura que Irán ha perdido el control de Ormuz
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

Por Leonardo Morales
María Corina Machado pronuncia un discurso en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026.
VENEZUELA

¡Feliz cumpleaños, María Corina! el compromiso por la libertad sigue intacto

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds lanza ofensiva publicitaria ante avance de Jolly en Florida

Captura de pantalla de la transmisión en vivo del foro presencial y virtual “La propiedad privada después de la transición en Venezuela”.  video
EN VIVO

Interamerican Institute for Democracy y CEDICE Libertad analizan el futuro de la propiedad privada en la Venezuela postransición