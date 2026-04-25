sábado 25  de  abril 2026
PROCESO

Defensa privada de Maduro y Flores garantiza continuidad del proceso judicial, explican expertos

La aprobación anunciada por OFAC preserva el desarrollo del caso y frustra posible estrategia de anularlo, alegan juristas consultados

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, en el tribunal federal en Nueva York.

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, en el tribunal federal en Nueva York.

EFE/Jane Rosenberg
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió este viernes licencias modificadas que desbloquean fondos del tesoro de Venezuela y que permiten que Nicolás Maduro y Cilia Flores el pago de su defensa privada en el proceso judicial en EEUU, en vilo por la falta de dinero para los honorarios.

La decisión que fue notificada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al juez Alvin Hellerstein en una carta, en horas de la noche, resuelve el problema de la financiación de abogados privados. "Y también previene una nulidad del proceso, que podía presentarse en un futuro", según afirmó el abogado penalista Omar Estacio.

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“A la fiscalía estadounidense le interesa preservar el desarrollo del caso y con estas licencias de la OFAC se resuelve el problema del pago de la defensa, lo cual estaba sembrando una causal de anulación de los cargos como parte de la estrategia de los abogados”, explicó.

Esta es una cara de la moneda de esa decisión, según el penalista. "La otra es que se está usando el dinero de los venezolanos en un momento crítico", apuntó.

Relaciones EEUU y Venezuela

Con esta nueva circunstancia, el juez Hellerstein continúa el proceso con los abogados privados de Maduro y Flores, luego de informaciones extraoficiales que señalaron la apertura de un proceso para designar defensores públicos federales ante el retiro de los jefes de la defensa de Maduro, Barry Pollack, y de Flores, Mark E. Donnelly.

Horas antes de la decisión de la OFAC, el nuevo Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, John Barret, y la gobernante encargada de ese país, Delcy Rodríguez, mantuvieron su primera reunión oficial.

"Conversamos sobre el plan de tres fases" del presidente Donald Trump "para obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos", informó el jefe de la misión diplomática estadounidense en un mensaje por X.

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Pago de defensa de Maduro y Flores

Según la carta enviada por correo electrónico al juez Hellerstein, “las licencias modificadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”.

La financiación de la defensa privada de Maduro y Flores fue motivo de varias mociones de los abogados en las que se alegaba la supuesta violación del derecho a la defensa de los encausados venezolanos, basados en la Sexta Enmienda.

Tras la reciente audiencia de marzo pasado, el juez había cuestionado la posición del equipo del fiscal del caso, Jay Clayton, de ratificar el criterio inicial de la OFAC que impedía pagar los honorarios de la defensa legal con dinero venezolano, en el contexto del restablecimiento de relaciones comerciales.

Honorarios con restricciones

“El Gobierno (de EEUU) entiende que las licencias enmendadas han resuelto los problemas subyacentes a las mociones de los acusados para desestimar la acusación sustitutiva (de Maduro y Flores)”, indica la carta en la que se señalan restricciones para el uso del dinero de Venezuela.

Entre ellas, se indica que los pagos autorizados se realicen “con fondos disponibles” para el régimen venezolano después del 5 de marzo de 2026”, es decir, no antes de la fecha del restablecimiento de relaciones entre EEUU y Venezuela. Esto incluye dinero proveniente de la venta del petróleo y oro en cuentas de EEUU.

También se indica que los pagos autorizados no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, según la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026.

Se exige también que los acusados retiren sus mociones por improcedentes, sin prejuicio de volver a presentarlas si surgieran problemas similares en un futuro.

Además, se solicita al tribunal que programe una audiencia de seguimiento en un plazo de 60 días, tiempo en el cual el proceso continúa.

OFAC y defensa de Maduro y Flores

FUENTE: Entrevista con el abogado penalista Omar Estacio ,con información de agencias y red X

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