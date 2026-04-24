Trump: "Venezuela ha sido fantástica, tenemos una gran relación con las personas que dirigen ese país"

WASHINGTON .- El presidente de EEUU, Donald Trump , expresó de nuevo su reconocimiento a la gestión de Delcy Rodríguez en Venezuela en el contexto de la negociada producción de petróleo y reafirmó las relaciones con ese país que calificó de “fantásticas”.

Trump dio sus declaraciones en la Casa Blanca este jueves al atardecer, en las que Venezuela fue uno de los temas que abordó en medio de las tensiones políticas en Medio Oriente.

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“Venezuela ha sido fantástica. Tenemos una gran relación con ese país y con las personas que están dirigiendo el país”, dijo el mandatario.

Petróleo para EEUU

Y se refirió concretamente a la producción petrolera reactivada durante el acercamiento y restablecimiento de relaciones con Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro.

“Estamos recibiendo millones de barriles de petróleo, millones y millones de Venezuela. Ha sido una gran experiencia, para ser honesto con ustedes. Y están haciendo un muy buen trabajo. Y tienen nuestro respaldo”, aseguró en otro elogio a las relaciones con Caracas.

Más temprano, el nuevo Encargado de Negocios estadounidense en Venezuela, John Barrett, aseguró que las restablecidas relaciones entre los dos países serán clave para el futuro del Occidente.

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“Tenemos una gran relación con ese país y con las personas que dirigen el país. Para ser honesto contigo, y están haciendo un muy buen trabajo, y tienen nuestro respaldo”. pic.twitter.com/QDL0j5GAjr — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) April 24, 2026

Relaciones con Venezuela

“La relación entre los Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro de nuestro hemisferio", dijo en un video publicado en X por la Embajada de EEUU en Caracas, tras su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en reemplazo de la anterior jefa de misión, Laura Dogu.

Barrett reiteró continuará el plan de tres fases establecido por Trump e iniciado por Dogu en Venezuela donde la segunda fase de recuperación habría comenzado tras quedar consolidada la de estabilización referida a la seguridad.

Acerca de la llegada del nuevo jefe de la misión diplomática de EEUU, Rodríguez expresó que espera “poder continuar nuestra agenda de trabajo” y enfatizó su petición de levantamiento de todas las sanciones impuestas por EEUU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2047442124686426565&partner=&hide_thread=false Soy John Barrett y acabo de llegar a Venezuela para desempeñar el cargo de Encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. @POTUS y el @SecRubio tienen una visión clara para la prosperidad de nuestra región, y estoy aquí para seguir implementando su plan de… pic.twitter.com/gfO7mY7EOD — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) April 23, 2026

FUENTE: Con información de EFE, redX