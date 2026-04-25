sábado 25  de  abril 2026
NARCOTRÁFICO

EEUU ejecuta nuevo ataque contra una narcolancha en el Pacífico

El operativo dejó dos muertos y forma parte de la estrategia impulsada por la administración Trump para desarticular redes criminales transnacionales

Esta captura de pantalla de un video publicado en la cuenta X del Comando Sur de EEUU, el 29 de diciembre de 2025, muestra el ataque contra un buque en el Océano Pacífico Oriental.

Esta captura de pantalla de un video publicado en la cuenta X del Comando Sur de EEUU, el 29 de diciembre de 2025, muestra el ataque contra un buque en el Océano Pacífico Oriental.

AFP
Esta captura de pantalla, obtenida de un vídeo publicado por el Comando Central de los Estados Unidos en su cuenta X @CENTCOM el 20 de marzo de 2026, muestra un ataque contra un presunto buque de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental.

Esta captura de pantalla, obtenida de un vídeo publicado por el Comando Central de los Estados Unidos en su cuenta X @CENTCOM el 20 de marzo de 2026, muestra un ataque contra un presunto buque de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el narcotráfico en el hemisferio al confirmar la destrucción de una nueva embarcación vinculada a estas redes criminales en aguas internacionales del Pacífico, en un operativo que dejó dos presuntos narcotraficantes muertos, según informó el Comando Sur.

La operación, ejecutada en el marco del plan “Lanza del Sur”, forma parte de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump para desarticular organizaciones criminales transnacionales que operan en rutas marítimas de América Latina y que representan una amenaza directa para la seguridad regional.

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De acuerdo con el Comando Sur, la embarcación interceptada transitaba por rutas conocidas del narcotráfico y estaba presuntamente vinculada a organizaciones criminales calificadas como terroristas. El ataque fue llevado a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta desplegada en la región, sin que se reportaran bajas entre efectivos estadounidenses.

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Medidas de seguridad

Este nuevo golpe se suma a una serie de operaciones similares ejecutadas en los últimos meses en el Caribe y el Pacífico, como parte de una ofensiva sostenida contra el narcotráfico. Desde el segundo semestre de 2025, estas acciones han dejado más de un centenar de criminales abatidos, en lo que Washington describe como una respuesta directa al avance de estructuras ilícitas en el continente.

El despliegue militar en aguas internacionales se intensificó tras la operación del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al dictador depuesto, Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y trasladado posteriormente a una prisión federal en Nueva York, en una acción que marcó un punto de inflexión en la política de seguridad regional de Washington.

Redes criminales

Estos operativos también reflejan el endurecimiento de la postura estadounidense frente a las redes criminales que, según autoridades, han operado durante años con apoyo o tolerancia de estructuras estatales en la región, debilitando la institucionalidad y alimentando la violencia.

La continuidad de la operación “Lanza del Sur” confirma que Estados Unidos mantendrá su presencia militar activa en el hemisferio, con el objetivo de frenar el narcotráfico y contener su impacto en la seguridad y estabilidad de América Latina.

FUENTE: Con información de EFE/Europa Press/Infoabe

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