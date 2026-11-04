miércoles 4  de  noviembre 2026
ECONOMÍA

Venezuela reporta un crecimiento de 8,5 % en su producción petrolera, afirma Delcy Rodríguez

El mayor impulso en la producción petrolera será a partir de diciembre próximo, dijo Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la producción petrolera creció 8.5 % en los últimos 12 meses. Aseguró que su Gobierno suscribió 80 acuerdos en materia de hidrocarburos, tras la reforma a la ley del sector en enero pasado que incentiva la inversión extranjera.

"El promedio en el mes de octubre ya cerró en 1,244,000 barriles, pero al día de hoy el cierre es de 1,251,000 barriles y estamos hablando de una producción donde no se han activado completamente todos los acuerdos suscritos", señaló la mandataria, el martes, en el congreso anual de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

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Rodríguez expresó que, en esos números, hay producción del "esfuerzo propio" de la industria venezolana, así como de los acuerdos con Estados Unidos y empresas de otras naciones. Aseguró que el mayor impulso en producción será a partir de diciembre próximo.

Por otra parte, la mandataria encargada señaló que "los sectores económicos van a contar siempre con el apoyo y el acompañamiento del Gobierno nacional, porque no hay país que se desarrolle como nación si no es de la mano de sus industriales y de la mano de sus trabajadores".

Futuras inversiones

En octubre, Delcy Rodríguez señaló que la industria petrolera nacional recibirá inversiones de casi 76,000 millones de dólares en los próximos cinco años, fondos que se convertirán en "beneficios directos para el país".

"En 10 años habremos creado 324 mil empleos, entre empleos directos, indirectos e inducidos", aseveró.

También refirió el acuerdo "binacional" con Estados Unidos, donde se contemplan 250 de proyectos, que supondrán una "contratación de unos 200 trabajadores".

Tras asumir el gobierno interino, luego de la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Venezuela reabrió su sector energético a la inversión extranjera con el respaldo de la Administración del presidente Donald Trump.

FUENTE: Con información de EFE

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