Trump relaja sanciones para facilitar la reapertura de la embajada de Venezuela en EEUU

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.

WASHINGTON — La Administración del presidente Donald Trump relajó este martes las sanciones para facilitar la reapertura de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, en un nuevo paso del restablecimiento de relaciones entre ambos países.

El Departamento del Tesoro emitió una licencia que levanta algunas restricciones a las misiones del régimen venezolano ante Estados Unidos y a las misiones de Venezuela ante organismos internacionales que se encuentran en territorio estadounidense.

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La nueva normativa autoriza a dichas misiones el pago por bienes o servicios destinados a sus actividades oficiales o para uso personal de sus diplomáticos.

Además, los bancos e instituciones financieras están autorizadas a operar cuentas u otorgar créditos en nombre de las misiones del Gobierno venezolano.

Prohibiciones

Sin embargo, queda prohibida la compra o venta de inmuebles por parte de las misiones.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

La diplomática estadounidense Laura Dogu llegó a Caracas a finales de enero para una reapertura gradual de la embajada estadounidense, pero la legación diplomática de Venezuela en Washington sigue sin operar.

Delegación venezolana viaja a EEUU

Delcy Rodríguez informó este martes que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos para avanzar en el restablecimiento de las relaciones.

"Quiero que de mi parte y en nombre del Gobierno de Venezuela ratifiquen y se lleven la idea cierta de que esta es nuestra disposición", traslado Rodríguez durante un encuentro en Caracas con inversores y grupos empresariales, donde ha destacado la ventana de oportunidades que se abre para el país latinoamericano tras la nueva etapa abierta con Estados Unidos.

"Quienes piensen que es un buen momento y que Venezuela es un buen lugar para invertir, sepan que tienen garantías, que tienen seguridad jurídica, que tienen seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse ampliamente", afirmó la gobernante encargada.

El Departamento del Tesoro ha emitido en las últimas semanas varias licencias para facilitar a las empresas estadounidenses comerciar con petróleo, gas y oro venezolanos, a medida que el Gobierno de Rodríguez ha abierto el sector a la inversión extranjera.

La audiencia de Maduro, detenido en Nueva York, está prevista para el próximo jueves.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas. EFE

La bandera de Estados Unidos ha comenzado a ondear de nuevo hace unos días en la Embajada de Caracas, siete años después de que ambos países rompieran relaciones.

La visita de una delegación venezolana a Washington marca un nuevo paso para la normalización de las relaciones entre ambos países, si bien depende en gran medida de las concesiones que Rodríguez esté dispuesta a conceder a un Donald Trump, que ya ha dejado claro en varias ocasiones que su supervivencia política depende de ello.

FUENTE: Con información de EFE y AFP