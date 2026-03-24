martes 24  de  marzo 2026
VENEZUELA

Parlamento chavista designa nueva procuradora general en Venezuela

La nueva designación en la Procuraduría fue aprobada por la mayoría oficialista del Parlamento venezolano durante una sesión legislativa

La ley de amnistía se discute esta semana en la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo.

La ley de amnistía se discute esta semana en la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo.

 ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA 
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este martes la designación de la abogada Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general de la República, en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza, funcionario que ocupaba el cargo desde 2015 tras ser nombrado por el régimen de Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado durante una sesión parlamentaria por el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien informó que la decisión se produjo luego de recibir una comunicación de la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez notificando la renuncia de Muñoz y proponiendo a Seijo Noguera para asumir la jefatura del organismo jurídico del Estado.

Lee además
Chevron opera con Petróleos de Venezuela. 
PETRÓLEO

Chevron afirma que hay incertidumbre legal en Venezuela pese a progresos, pide más cambios
El secretario Marco Rubio (dentro del vehículo) a su salida de una corte federal de Miami
JUSTICIA

Secretario Rubio testifica en juicio contra excongresista David Rivera por nexos ocultos con Venezuela

Muñoz Pedroza permaneció al frente de la Procuraduría durante más de una década y fue ratificado en 2020 por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en medio de cuestionamientos de sectores opositores sobre la legitimidad de las instituciones controladas por el chavismo.

Designación

De acuerdo con la Constitución venezolana, la designación del procurador general corresponde al jefe del Ejecutivo y requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. Según indicó Jorge Rodríguez, la propuesta de Seijo Noguera fue respaldada por una “mayoría evidente” del Parlamento chavista.

El dirigente oficialista señaló que la nueva procuradora es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con experiencia en el ejercicio privado y en organismos públicos. También indicó que actualmente se desempeña como consultora jurídica de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que cursó estudios de derecho en el extranjero, donde obtuvo un doctorado en leyes en el Reino Unido.

Medios venezolanos señalan además que Seijo Noguera participó en la redacción de la ley de amnistía aprobada en febrero por el Parlamento, normativa que abarca casos relacionados con presos políticos desde 1999. La Procuraduría General es el organismo encargado de representar legalmente al Estado venezolano y de defender sus intereses patrimoniales dentro y fuera del país.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Trump relaja sanciones para facilitar la reapertura de la embajada de Venezuela en EEUU

El Salvador aprueba reforma constitucional para introducir la cadena perpetua

Más de 130 candidatos para ser fiscal y defensor ponen a prueba cambio en la justicia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

El secretario Marco Rubio (dentro del vehículo) a su salida de una corte federal de Miami
JUSTICIA

Secretario Rubio testifica en juicio contra excongresista David Rivera por nexos ocultos con Venezuela

IRS advierte que más de 1.3 millones de estadounidenses aún no han reclamado cerca de 1.2 mil millones de dólares.  
SE AGOTA EL TIEMPO

IRS: en Florida 89.000 contribuyentes pueden perder el reembolso de impuestos correspondiente al año 2022

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
Justicia

¿Demasiado viejo? El juez de 92 años que dirige el juicio contra Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump habla con los medios durante la juramentación del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
Conflicto bélico

Trump dice que Irán le entregó "un regalo muy grande" relacionado con el estrecho de Ormuz

Te puede interesar

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Negociaciones

EEUU envía a Irán un plan de 15 puntos a través de Pakistán para terminar la guerra, según medios

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista de la construcción del Signature Bridge donde tuvo lugar el accidente en el que un obrero perdió la vida.
SUCESO

Muerte en obras del arco de la I-395 expone tensiones en un proyecto millonario que redefine Miami

El secretario Marco Rubio (dentro del vehículo) a su salida de una corte federal de Miami
JUSTICIA

Secretario Rubio testifica en juicio contra excongresista David Rivera por nexos ocultos con Venezuela

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Inmigración

Corte Suprema de EEUU examina la solicitud de asilo

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Relaciones diplomáticas

Trump relaja sanciones para facilitar la reapertura de la embajada de Venezuela en EEUU