Parlamento chavista designa nueva procuradora general en Venezuela

La ley de amnistía se discute esta semana en la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo.

CARACAS.- La Asamblea Nacional de Venezuela , controlada por el chavismo, aprobó este martes la designación de la abogada Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general de la República, en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza , funcionario que ocupaba el cargo desde 2015 tras ser nombrado por el régimen de Nicolás Maduro .

El anuncio fue realizado durante una sesión parlamentaria por el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez , quien informó que la decisión se produjo luego de recibir una comunicación de la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez notificando la renuncia de Muñoz y proponiendo a Seijo Noguera para asumir la jefatura del organismo jurídico del Estado.

Muñoz Pedroza permaneció al frente de la Procuraduría durante más de una década y fue ratificado en 2020 por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en medio de cuestionamientos de sectores opositores sobre la legitimidad de las instituciones controladas por el chavismo.

Designación

De acuerdo con la Constitución venezolana, la designación del procurador general corresponde al jefe del Ejecutivo y requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. Según indicó Jorge Rodríguez, la propuesta de Seijo Noguera fue respaldada por una “mayoría evidente” del Parlamento chavista.

El dirigente oficialista señaló que la nueva procuradora es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con experiencia en el ejercicio privado y en organismos públicos. También indicó que actualmente se desempeña como consultora jurídica de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que cursó estudios de derecho en el extranjero, donde obtuvo un doctorado en leyes en el Reino Unido.

Medios venezolanos señalan además que Seijo Noguera participó en la redacción de la ley de amnistía aprobada en febrero por el Parlamento, normativa que abarca casos relacionados con presos políticos desde 1999. La Procuraduría General es el organismo encargado de representar legalmente al Estado venezolano y de defender sus intereses patrimoniales dentro y fuera del país.

FUENTE: Con información de EFE