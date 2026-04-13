Delcy Rodríguez nombra al exministro de Defensa Padrino López como titular de Agricultura

CARACAS. - La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , designó este lunes al General en Jefe Vladimir Padrino López , exministro de Defensa, como nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Tierras.

El militar asumirá el cargo en sustitución de Julio León Heredia, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2025.

CAMBIOS Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López; nuevo ministro de la defensa fue sancionado por EEUU

Rodríguez dijo en su canal de Instagram: "(Padrino López) asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país".

Padrino López, quien estuvo al frente de la Fuerza Armada venezolana desde octubre de 2014, fue destituido por Rodríguez el pasado 18 de marzo. En su lugar, la mandataria nombró al General Gustavo González López, denunciado por varias ONG como responsable de violación de derechos humanos.

El gobierno de Estados Unidos ofrece recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de Vladimir Padrino López. El aviso lo identifica como miembro del denominado Cartel de los Soles.

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses, Delcy Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete.

Dentro de los cambios destacan la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en EEUU y era cercano a Maduro.

Agricultura en manos militares

El Ministerio de Agricultura de Venezuela está desde hace años en manos de militares, sector que también puesto por Maduro al frente de suministros y de producción de alimentos.

Julio León Heredia, a quien reemplaza Padrino López, es un oficial retirado de la Aviación militar y fue durante 16 años gobernador del estado Yaracuy, en el occidente del país.

FUENTE: Con información de EFE