Zelle expulsa de su plataforma al yerno de Vladimir Padrino López

CARACAS - La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar , informó que la plataforma estadounidense de transferencias digitales Zelle expulsó de su sistema a Daniel Puglia Costas, futuro yerno del ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López .

La medida se tomó luego de denuncias sobre el uso de la aplicación para recibir dólares como regalos de boda .

María Elvira Salazar, anunció la decisión a través de sus redes sociales. “Acabo de recibir una llamada de Zelle confirmando que Daniel Puglia ha sido expulsado de su plataforma. Ninguna empresa estadounidense debe ser cómplice de la narco-élite ni de sus familiares. Hoy, Zelle se puso del lado de la libertad y la justicia”, afirmó.

"Financiación al terrorismo"

Salazar había revelado el lunes que familiares de Padrino López utilizaban la aplicación para gestionar regalos de boda en dólares y calificó este hecho como "un abuso" y pidió a las compañías estadounidenses no facilitar operaciones de personas vinculadas a figuras del chavismo, a quienes responsabiliza de la crisis venezolana y de amenazas contra la seguridad de Estados Unidos.

Las críticas aumentaron tras la publicación de documentos filtrados por Marshall S. Billingslea, exsubsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo, que revelaron detalles de la celebración. La boda, de la hija de padrino López, Yarazeth Padrino Betancourt, valorada en más de 300,000 dólares, solicitaba a los invitados transferencias de dinero a cuentas en Estados Unidos a través de Zelle, según las invitaciones filtradas.

Este nuevo episodio pone nuevamente en la mira internacional a las familias de la cúpula chavista, acusadas de ostentar lujos en el exterior mientras Venezuela atraviesa una profunda crisis humanitaria y económica.

FUENTE: Con información de Redes Sociales