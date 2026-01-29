viernes 30  de  enero 2026
VENEZUELA

Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López juran lealtad a Delcy Rodríguez y garantizar orden interno

Los ministros de Seguridad y de Defensa prometieron asegurar continuidad del régimen a cargo de la jefe encargada, tras otra advertencia del gobierno de EEUU

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar

Régimen de Venezuela / Archivo Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Los ministros de Interiores y de Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, juraron "lealtad absoluta" de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Bolivariana a la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mantener el orden interno, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes están enjuiciados en EEUU.

También aseguraron defender la continuidad del régimen, a casi dos meses de la operación militar estadounidense, en un acto donde Rodríguez fue reconocida por las fuerzas militares y policiales como comandante en jefe de la Fuerza Armada, en medio de presiones estadounidenses, y de fuertes cuestionamientos a Padrino.

Lee además
 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
CONGRESO

Marco Rubio: María Corina Machado "puede formar parte" de la transición en Venezuela

"Nuestra lealtad a la Constitución nacional, y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano", indicó Cabello en el acto celebrado en la Academia Militar, ubicada en el Fuerte Tiuna,

Allí aseguró reconocer a Rodríguez como comandante en jefe, en nombre de todos los cuerpos policiales y de inteligencia, tras versiones de discrepancias entre ambos, mientras persiste la represión del régimen tras las elecciones de 2024.

Orden interno en Venezuela

"Bajo su mando, garantizaremos con eficiencia el orden interno y la protección del pueblo", añadió Cabello, señalado como responsable de la violencia y acoso de los "colectivos" armados, lo que ha preocupado al gobierno de Trump que exige paz para el proceso de transición.

Por su parte, Padrino juró la "lealtad y subordinación absoluta" de la Fuerza Armada a Rodríguez "como nuestra comandante en jefe".

Los discursos de Cabello y de Padrino se dieron horas después de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo ante el Congreso estadounidense que el gobierno de Donald Trump “no tiene intención” de ejecutar otro ataque en Venezuela, pero no descartó "el uso de la fuerza", en otro toque de presión para obligar la colaboración del régimen y garantizar una transición con estabilidad.

Críticas a Vladimir Padrino López

Cabello es señalado por el Departamento de Estado y de Justicia de participar en una conspiración “narcoterrorista corrupta y violenta” entre el Cartel de los Soles y las FARC, designadas organizaciones terroristas extranjeras.

Mientras Padrino ha sido acusado de ser “una vergüenza nacional” en una carta abierta de militares retirados y familiares de presos políticos, dirigida a su persona y reseñada por un medio internacional.

En la misiva que suscribe Carive, organización que reúne militares de diversos rangos y componentes en situación de retiro, le advierten que “pronto cerrarás tu historia militar como lo provocaste: sin laureles verdaderos, ante los militares venezolanos”.

FUENTE: Con información de EFE, Inbobae (Sebastiana Barráez)

Temas
Te puede interesar

Castro y Chávez, una asociación criminal

Tarek, el verdugo servil

Jorge Tuto Quiroga sobre régimen post Maduro: "Todos están muertos de miedo"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy