Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López juran lealtad a Delcy Rodríguez y garantizar orden interno

CARACAS .- Los ministros de Interiores y de Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López , juraron "lealtad absoluta" de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Bolivariana a la jefa encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , y mantener el orden interno, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes están enjuiciados en EEUU .

También aseguraron defender la continuidad del régimen, a casi dos meses de la operación militar estadounidense, en un acto donde Rodríguez fue reconocida por las fuerzas militares y policiales como comandante en jefe de la Fuerza Armada, en medio de presiones estadounidenses, y de fuertes cuestionamientos a Padrino.

"Nuestra lealtad a la Constitución nacional, y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano", indicó Cabello en el acto celebrado en la Academia Militar, ubicada en el Fuerte Tiuna,

Allí aseguró reconocer a Rodríguez como comandante en jefe, en nombre de todos los cuerpos policiales y de inteligencia, tras versiones de discrepancias entre ambos, mientras persiste la represión del régimen tras las elecciones de 2024.

Orden interno en Venezuela

"Bajo su mando, garantizaremos con eficiencia el orden interno y la protección del pueblo", añadió Cabello, señalado como responsable de la violencia y acoso de los "colectivos" armados, lo que ha preocupado al gobierno de Trump que exige paz para el proceso de transición.

Por su parte, Padrino juró la "lealtad y subordinación absoluta" de la Fuerza Armada a Rodríguez "como nuestra comandante en jefe".

Los discursos de Cabello y de Padrino se dieron horas después de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo ante el Congreso estadounidense que el gobierno de Donald Trump “no tiene intención” de ejecutar otro ataque en Venezuela, pero no descartó "el uso de la fuerza", en otro toque de presión para obligar la colaboración del régimen y garantizar una transición con estabilidad.

Críticas a Vladimir Padrino López

Cabello es señalado por el Departamento de Estado y de Justicia de participar en una conspiración “narcoterrorista corrupta y violenta” entre el Cartel de los Soles y las FARC, designadas organizaciones terroristas extranjeras.

Mientras Padrino ha sido acusado de ser “una vergüenza nacional” en una carta abierta de militares retirados y familiares de presos políticos, dirigida a su persona y reseñada por un medio internacional.

En la misiva que suscribe Carive, organización que reúne militares de diversos rangos y componentes en situación de retiro, le advierten que “pronto cerrarás tu historia militar como lo provocaste: sin laureles verdaderos, ante los militares venezolanos”.

FUENTE: Con información de EFE, Inbobae (Sebastiana Barráez)