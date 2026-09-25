Venezuela sigue rota

Sindicalistas y trabajadores pidieron ue el nuevo proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición incluya la precaria situación económica de los venezolanos.

La representante María Elvira Salazar miró directamente a la cámara esta semana y le dijo al presidente Donald Trump algo que en Miami se viene diciendo en voz baja desde hace meses. “Algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos”, afirmó, citando datos de julio según los cuales la mitad de las aproximadamente 50.000 personas detenidas no tenía antecedentes penales.

Salazar representa uno de los distritos con mayor población hispana del país y asegura que muchos de los votantes que ayudaron a elegir a Trump en 2024 ahora se sienten traicionados. Su advertencia merece atención por otra razón. Washington trata cada vez más la salida de Nicolás Maduro como prueba de que Venezuela ha cambiado lo suficiente para que los venezolanos puedan regresar.

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Es una suposición peligrosa.

El Departamento de Seguridad Nacional puso fin al programa de parole CHNV en junio de 2025, notificando a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que debían prepararse para salir del país. La administración también ha intentado poner fin al Estatus de Protección Temporal para los venezolanos, mientras las operaciones migratorias se han intensificado en el sur de Florida.

Los efectos son especialmente visibles en Doral, el suburbio de Miami-Dade tan identificado con la inmigración venezolana que los residentes lo llaman Doralzuela. Los comercios han reportado menos clientes, las familias temen posibles detenciones y personas que construyeron allí sus vidas se preguntan si salir de casa vale el riesgo.

La administración tiene una respuesta evidente: las elecciones tienen consecuencias y Trump prometió hacer cumplir las leyes migratorias. Es cierto. Pero eso no responde a la pregunta que realmente plantea Salazar.

¿Qué ocurre cuando el país al que Washington quiere devolver a esas personas sigue gobernado, en gran medida, por aquellos de quienes huyeron?

El 3 de enero, una operación militar estadounidense capturó a Maduro y lo llevó bajo custodia estadounidense, poniendo fin a 13 años de gobierno. Fue un logro significativo, y no lo digo a la ligera, después de haber visto cómo una crisis venezolana anterior se desmoronaba en Caracas en 2002.

Pero capturar a un hombre no significa derrumbar un sistema.

Maduro fue removido. La estructura que había debajo de él permaneció, en gran medida, intacta.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro desde 2018, se convirtió en presidenta interina por orden del Tribunal Supremo de Justicia. Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen durante años y una de las figuras más poderosas del chavismo, permanece en el gobierno. El movimiento opositor de María Corina Machado continúa fuera de la transición.

Las Fuerzas Armadas han cambiado, pero no necesariamente en dirección a una democratización. Rodríguez sustituyó en marzo al veterano ministro de Defensa Vladimir Padrino López por Gustavo González López, un antiguo jefe de inteligencia que también había dirigido la Guardia de Honor Presidencial y la contrainteligencia militar.

Escribí recientemente en estas páginas que esas maniobras se parecen menos a una reforma militar que a un intento de mantener al cuerpo de oficiales dependiente de Rodríguez. Rotar a los comandantes antes de que puedan construir bases propias de poder, premiar a oficiales cuyas carreras dependen más de favores que de su competencia y conservar el aparato de contrainteligencia que hacía peligrosa cualquier acción colectiva bajo Maduro. Pueden cambiar los rostros mientras la maquinaria sigue funcionando.

Esa distinción se hizo todavía más difícil de ignorar esta semana. Una misión de determinación de los hechos creada por mandato de Naciones Unidas concluyó que la “maquinaria represiva” de Venezuela permanece, en gran medida, intacta. El gobierno ha liberado a algunos presos políticos, adoptado una medida de amnistía y cerrado el tristemente célebre centro de detención El Helicoide.

Pero los investigadores determinaron que la estructura de seguridad e inteligencia responsable de años de represión no ha sido reformada de manera fundamental. Altos funcionarios vinculados al antiguo sistema siguen en el poder, cientos de personas permanecen detenidas arbitrariamente y los colectivos progubernamentales continúan intimidando a los opositores.

Venezuela comienza a reabrirse económicamente mientras buena parte de su maquinaria política permanece intacta.

El panorama económico cuenta prácticamente la misma historia. Las exportaciones petroleras venezolanas se han recuperado de manera espectacular desde la captura de Maduro y la flexibilización de las restricciones por parte de Washington, superando el millón de barriles diarios esta primavera. La producción petrolera, la inversión y los ingresos del gobierno pueden recuperarse mucho más rápido que las instituciones de las que dependen los venezolanos de a pie.

La salud pública es una de ellas. Millones de venezolanos siguen teniendo dificultades para acceder a atención médica, agua potable, alimentos y otros servicios básicos. Los terremotos de junio agravaron la situación de un sistema que ya era frágil, dañando centros de salud y dejando hospitales de las zonas afectadas funcionando por encima de su capacidad.

La educación ha sufrido el mismo deterioro prolongado. Docentes han abandonado la profesión, las familias han tenido dificultades para mantener a sus hijos en las aulas y los edificios y servicios básicos se han deteriorado después de años de crisis económica. Los terremotos dañaron todavía más escuelas.

La inflación alcanzó el 71,8% tan solo en el primer trimestre, según cifras oficiales. El sistema eléctrico sigue siendo frágil, los servicios públicos están profundamente deteriorados y años de decadencia institucional no pueden repararse con unos meses de aumento de las exportaciones petroleras.

Un petrolero saliendo de Venezuela es fácil de contar. Un hospital que funcione, una red eléctrica confiable, una escuela operativa, un sistema judicial independiente y una policía en la que una familia confíe lo suficiente como para regresar a su país son mucho más difíciles de construir.

Ahí es donde chocan la política migratoria y la política hacia Venezuela.

Nada de esto exige fronteras abiertas, y Salazar tampoco las está pidiendo. La pregunta es si la aplicación de las leyes migratorias puede distinguir entre las personas que ya se encuentran aquí.

Un venezolano con antecedentes penales y una orden definitiva de deportación representa un caso. Una persona que lleva años aquí, trabaja, mantiene a su familia, no recibe asistencia del gobierno, paga impuestos, no tiene antecedentes penales y tiene un proceso legal pendiente representa otro. Tratar ambos casos de la misma manera puede producir una cifra más alta de deportaciones, pero no hace que Venezuela ni Estados Unidos sean mejores ni más seguros.

Evaluar cada caso individualmente no es amnistía. Las leyes migratorias se aplican a seres humanos, no a cuotas mensuales.

También existe una contradicción en la política exterior. Washington está reabriendo la economía petrolera venezolana, trabajando con el gobierno de Rodríguez y señalando la salida de Maduro como prueba de progreso. Esos pueden ser pasos defendibles dentro de una transición. No son prueba de que la transición haya terminado.

Maduro ya no está. Venezuela está cambiando. El petróleo vuelve a fluir, algunos presos han sido liberados y ciertos símbolos visibles de la represión han desaparecido.

Pero quienes huyeron de Venezuela no huyeron solamente de Nicolás Maduro.

Huyeron de un sistema.

La advertencia de Salazar también plantea una cuestión política para los republicanos de cara a noviembre. El descontento de los latinos con Trump ha aumentado, pero eso no significa que cada votante desencantado con Trump vaya a convertirse en votante demócrata. Las encuestas nacionales muestran un bloque considerable de votantes hispanos que sigue indeciso, se considera independiente o permanece políticamente disponible.

Eso crea un riesgo de abstención. Un votante puede estar lo suficientemente descontento con los republicanos como para no votar por ellos sin estar dispuesto a votar por un demócrata. En distritos muy disputados, basta con que relativamente pocos votantes tomen esa decisión para que tenga consecuencias.

Ese puede ser el mensaje que llega desde Doral y que Washington no está escuchando. Muchos de estos votantes apoyaron fronteras más seguras y una aplicación más firme de las leyes migratorias. Lo que no necesariamente votaron fue por tratar a una familia venezolana que trabaja, paga impuestos, no recibe asistencia pública y no tiene antecedentes penales como si fuera indistinguible de alguien a quien la administración prometió deportar porque representaba un peligro.

La administración Trump capturó a Maduro. Eso cambió las posibilidades de Venezuela. No reconstruyó sus escuelas y hospitales ni desmanteló las instituciones que llevaron a millones de ciudadanos a abandonar el país.

Antes de que Washington los envíe de regreso, debería asegurarse de que el país del que huyeron realmente haya desaparecido.