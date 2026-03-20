Delcy Rodríguez remueve al Alto Mando militar para "garantizar soberanía y estabilidad"

Delcy Rodríguez sostuvo una reunión de trabajo con el Alto Mando en Miraflores, el 19 de marzo, a la que asistieron el General en Jefe Vladimir Padrino López y el resto de los jefes militares salientes.

CARACAS. - La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la remoción del Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional (FAN) designado por Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos durante la Operación de Resolución Absoluta, el pasado 3 de enero.

Los nombramientos se conocieron en la misma semana en que fue destituido el General en Jefe Vladimir Padrino López, tras casi 12 años al frente del Ministerio de la Defensa.

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"Anuncio la designación de los integrantes del Alto Mando Militar renovado que acompañarán al ministro para la Defensa, GJ. Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, paz, estabilidad e integridad territorial de la República", señaló Rodríguez en la red social X la noche del jueves 19 de marzo.

La dirigente agregó: "Vamos con honor a trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa, solidaria; construyendo un país de justicia social y felicidad absoluta para todos los venezolanos".

Rodríguez sostuvo una reunión de trabajo con el Alto Mando en Miraflores a la que asistieron Padrino López y el resto de los jefes militares salientes.

Los oficiales. que asumen nuevos cargos ya formaban parte de varias estructuras de mando dentro de la Fuerza Armada. De esta manera, el Mayor General Rafael Prieto Martínez es el nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional, encargo del despliegue de efectivos militares en todo el territorio nacional. El oficial que será el segundo al mando dentro de la organización castrense se desempeñaba hasta ahora como inspector general de la Fuerza Armada.

Prieto Martínez reemplaza al Mayor General Domingo Hernández Lárez, quien estaba en su cargo desde julio de 2021.

El Mayor General Rubén Darío Belzarez Escobar dirigirá el componente del Ejército. Hasta ahora fue director conjunto del Régimen Especial de Seguridad del Ceofan. Por su parte, el Mayor General Royman Antonio Hernández Briceño dirigirá la Aviación; el Almirante Jorge Agüero Montesla, la Armada y el Mayor General Juan Sulbarán Quintero, la Guardia Nacional.

Por su parte, el Mayor General Nayade Lockiby Belmonte asumió este viernes el mando de la Milicia, el llamado pueblo en armas que defendía Maduro. Desde allí, señalaron que el militar tendrá la mirada "en la defensa integral" de la nación .

Vigilancia en los cuarteles

El analista venezolano Antonio De La Cruz señaló en X que Delcy Rodríguez "no controla la Fuerza Armada" y por eso puso a un oficial de inteligencia, como el General en Jefe Gustavo González López, al frente de la Fuerza Armada. "Control por vigilancia, no por liderazgo", aseveró.

También indicó: "No es una transición. Es una mutación del poder. Sacaron a Padrino López… pero el sistema sigue intacto".

Organizaciones como Provea denunciaron que el nuevo ministro de Defensa, General en Jefe Gustavo González López, mantiene "la estructura represiva" en el país. El oficial está sancionado por Estados Unidos desde 2015.

"González dirigió el SEBIN (Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional) de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. Bajo su dirección, el organismo ejecutó detenciones arbitrarias y torturas, según ha denunciado la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. Bajo su gestión también murió el concejal Fernando Albán, mientras estaba detenido en el SEBIN de Plaza Venezuela en octubre de 2018", indicó Provea esta semana.

FUENTE: Con información de Delcy Rodríguez/ TVFANB/Milicia