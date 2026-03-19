jueves 19  de  marzo 2026
NOMBRAMIENTO

ONG venezolanas advierten que nuevo ministro de Defensa está señalado de violaciones a DDHH

El nombramiento del General Gustavo González López como ministro de Defensa mantiene intacta la estructura de represión de Venezuela, dijo Provea

El nuevo Ministro de Defensa de Venezuela, General en Jefe Gustavo González López, había sido nombrado por Delcy Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial tras la captura de Nicolás Maduro. El militar estuvo dos veces como director del centro de detenciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin)

El nuevo Ministro de Defensa de Venezuela, General en Jefe Gustavo González López, había sido nombrado por Delcy Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial tras la captura de Nicolás Maduro. El militar estuvo dos veces como director del centro de detenciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin)

Cuenta de Delcy Rodríguez en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La designación del General en Jefe Gustavo González López como ministro de Defensa fue cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos.

"Preocupa que la titularidad del Ministerio de la Defensa en Venezuela quede a cargo de un funcionario señalado por su presunta participación en violaciones a los derechos humanos, sin que siquiera se hayan iniciado investigaciones genuinas y transparentes que esclarezcan tales señalamientos. Esto envía un muy dañino mensaje de consolidación de una estructura de mando involucrada en la persecución por razones políticas en Venezuela", expresó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón a través de su cuenta en X.

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El General González López, sancionado por Estados Unidos, reemplaza en el mando de la Fuerza Armada Nacional al General en Jefe Vladimir Padrino López, nombrado por el depuesto dictador Nicolás Maduro, y quien estuvo 11 años y medio en el cargo.

El nuevo Ministro de Defensa, quien el 6 de enero fue nombrado por Delcy Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial, fue director del centro de detenciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin) y ministro de Interior y Justicia, entre otros cargos.

"Ha sido la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, uno de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, que ha realizado señalamientos respecto a este funcionario, específicamente como presunto responsable de detenciones arbitrarias, torturas y actos de violencia sexual. Su designación, por tanto, profundiza la revictimización de quienes han padecido estos abusos, más todavía si se concibe esta designación como un reforzamiento de estos abusos y estímulo a quienes pudieran ser parte de la cadena de mando que cometió crímenes contra los derechos humanos", dijo la ONG.

Estructura de represión

Para Provea, el nombramiento del General Gustavo González López como ministro de Defensa "mantiene intacta" la estructura de represión del país.

"González dirigió el Sebin de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. Bajo su dirección, el organismo ejecutó detenciones arbitrarias y torturas, según ha denunciado la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. Bajo su gestión también murió el concejal Fernando Albán, mientras estaba detenido en el Sebin de Plaza Venezuela en octubre de 2018", indicaron.

Además, la ONG recordó que la Misión de la ONU identificó al militar como parte de la cadena de mando responsable de crímenes de lesa humanidad, junto a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello; Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami.

"Incorporarlo al gabinete es la continuidad del mismo aparato con otro título. No puede haber reinstitucionalización real mientras quienes dirigieron la represión conserven cuotas de poder. Desmantelar ese aparato es una condición mínima para cualquier proceso creíble de cambio en Venezuela", subrayaron.

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón /Provea

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