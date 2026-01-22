jueves 22  de  enero 2026
Delcy Rodríguez y Díaz-Canel hablan por teléfono: ¿El régimen de Cuba cederá ante EEUU?

El régimen de Venezuela es desde hace años el principal aliado de la dictadura en Cuba, a la que ha suministrado hasta ahora petróleo

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.

Miguel Díaz-Canel y Delcy Rodríguez.

Collage/AFP/CANVA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El gobernante del régimen en Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este jueves que mantuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, la jefa del régimen en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. En la llamada, como aseguró Díaz-Canel, este le manifestó el "respaldo y solidaridad" de su país.

El régimen de Venezuela es desde hace años el principal aliado de la dictadura en Cuba, a la que ha suministrado hasta ahora petróleo a cambio de asistencia de inteligencia militar cubana, así como de médicos, entrenadores deportivos y otros profesionales.

"Sostuve una conversación telefónica con la Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (...) Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad" hacia Venezuela, declaró el gobernante cubano en su cuenta en X.

"Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de EEUU y el secuestro del Presidente Constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores", agregó Díaz-Canel.

El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en Caracas que condujo a la captura del dictador y narcoterrorista venezolano y de su esposa, ambos trasladados a Nueva York para ser juzgados por tráfico de drogas.

Miguel Díaz-Canel también destacó "la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación" entre Cuba y Venezuela bajo la dirección de Delcy Rodríguez.

Este es el primer contacto directo que se hace público entre Díaz-Canel y Rodríguez desde que esta asumiera como jefa del régimen en Venezuela a inicios de enero, tras la captura de Maduro.

Ambos aliados ideológicos mantienen estrechos vínculos de cooperación desde los años 2000 y la firma de un acuerdo de cooperación durante el mandato del dictador Hugo Chávez (1999-2013), antecesor de Maduro.

Como signo de la colaboración al más alto nivel entre sus fuerzas de seguridad, 32 militares cubanos, algunos de los cuales formaban parte del equipo encargado de la protección de Maduro, murieron durante la operación militar estadounidense. El régimen de Cuba, hasta el momento, negaba la presencia de personal militar cubano en Venezuela.

Tras ese operativo, el presidente estadounidense Donald Trump aumentó la presión hacia el régimen comunista de Cuba. "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", declaró, instando a La Habana a "alcanzar un acuerdo", cuya naturaleza no precisó, "antes de que sea demasiado tarde".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2014324556798849511&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de AFP

