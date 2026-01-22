jueves 22  de  enero 2026
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

Laura Dogu fue designada como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador

La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela, en un proceso para restablecer sus maltrechas relaciones tras la caída del derrocado presidente Nicolás Maduro, dijo este jueves una fuente diplomática.

Se trata de la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador. La designación de Dogu es asimismo el mayor vuelco en las relaciones entre Washington y Caracas, interrumpidas desde 2019.

Dogu aparece como jefa de misión en la página web oficial de la embajada estadounidense en Venezuela, información que confirmó a la AFP una fuente interna bajo condición de anonimato.

Washington y Caracas transitan una proceso de reanudación "gradual" de sus relaciones en la Venezuela pos-Maduro.

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019. Entre ellos John McNamara, el principal diplomático estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal.

Dogu era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015.

Entre 2012 y 2015 se desempeñó como subjefa de misión en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.

Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela el 3 de enero que capturó a Maduro y lo trasladó junto a su esposa a Nueva York, donde ambos enfrentan un juicio por narcotráfico.

Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió funciones de manera temporal bajo fuertes presiones de Donald Trump, quien dijo tenerla en buena estima e invitó a la Casa Blanca en una fecha aún por determinar.

El mandatario estadounidense dice estar a cargo de Venezuela, país con las mayores reservas de crudo del planeta.

FUENTE: Con información de AFP.

