jueves 22  de  enero 2026
REPRESIÓN

CIDH denuncia "centros clandestinos de detención" en Venezuela

El organismo denuncia que persisten centros de reclusión ilegales y exige información verificable sobre las excarcelaciones anunciadas por el régimen

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

Foto por JUAN BARRETO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este miércoles que en Venezuela continúan operando “centros de detención clandestinos”, pese a las recientes liberaciones de presos políticos, informó la relatora especial para ese país, Gloria Monique de Mees, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva”, declaró De Mees durante su intervención ante el organismo regional.

EEUU requiere fianza para otorgar visa. 
MIGRACIÓN

Ciudadanos de Cuba, Venezuela y de otros 23 países deben pagar desde hoy fianza para solicitar visa
La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.
VISIÓN POLÍTICA

Expresidente interino de Venezuela: Cayó la cabeza pero el régimen madurista-chavista sigue intacto

"Violaciones sistemáticas"

La CIDH indicó que la existencia de estos centros de reclusión, que funcionan al margen del sistema penal formal, evidencia patrones de violaciones sistemáticas de derechos humanos que no han sido revertidos, a pesar de las excarcelaciones anunciadas por el régimen venezolano.

Según la información recopilada por el organismo, hasta el 19 de enero habían sido liberados 143 presos políticos. Sin embargo, esta cifra contrasta con las estimaciones de Estados Unidos, que calcula que cerca de 1.000 personas continúan detenidas por motivos políticos en el país sudamericano.

“La Comisión reitera la urgente necesidad de contar con información transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones bajo las cuales se está produciendo la liberación de los presos políticos”, añadió la relatora, al señalar la falta de datos confiables sobre estos procesos y sus alcances reales.

Venezuela permanece bajo un “estado de conmoción exterior” decretado el pasado 3 de enero, tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico. En este contexto, la CIDH solicitó información detallada sobre la aplicación del decreto, “particularmente respecto del número de personas detenidas y de los centros de detención donde se encuentran actualmente recluidas”.

"Detenciones arbitrarias"

Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han denunciado que las excarcelaciones han sido lentas y selectivas, al tiempo que persisten detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y abusos en centros de reclusión como El Helicoide y otras instalaciones del sistema penitenciario y policial.

La situación ha llevado a Estados Unidos y a otros actores internacionales a exigir la liberación incondicional de los presos políticos, al considerar que su detención constituye un obstáculo clave para cualquier proceso de reconciliación y recuperación democrática en Venezuela.

La CIDH recordó que no ha podido visitar Venezuela desde 2002, una limitación que agrava la falta de transparencia y dificulta la verificación independiente de las denuncias de violaciones de derechos humanos que, según testimonios y reportes de organizaciones, continúan afectando a decenas de personas por razones políticas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Venezuela apuesta por un ADN mixto: por qué la FVF eligió a Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador nacional

Ecuador impone a Colombia un arancel de 30% por falta de cooperación en seguridad

La diáspora venezolana en EEUU prepara acción judicial contra Maduro por narcotráfico

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel
ECONOMÍA

China ofrece oxígeno financiero a Cuba para frenar el colapso energético y social

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.
Cámara de Representantes

Comité del Congreso aprueba procesar a los Clinton por desacato al Congreso

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
EDUCACIÓN PÚBLICA

Broward aprueba el cierre de seis escuelas ante caída sostenida de matrícula

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
POLÍTICA

Trump considera reunirse en EEUU con la cabecilla del régimen chavista

Imagen referencial de la Unión Europea.
CONFLICTO

UE advierte que ataques rusos a subestaciones eléctricas ponen en riesgo la seguridad nuclear

Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506. 
OBITUARIO

Muere en Miami Humberto Díaz Argüelles, veterano de la Brigada 2506

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump