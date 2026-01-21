CIDH denuncia "centros clandestinos de detención" en Venezuela

Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.

CARACAS - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este miércoles que en Venezuela continúan operando “centros de detención clandestinos”, pese a las recientes liberaciones de presos políticos, informó la relatora especial para ese país, Gloria Monique de Mees, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva”, declaró De Mees durante su intervención ante el organismo regional.

"Violaciones sistemáticas"

La CIDH indicó que la existencia de estos centros de reclusión, que funcionan al margen del sistema penal formal, evidencia patrones de violaciones sistemáticas de derechos humanos que no han sido revertidos, a pesar de las excarcelaciones anunciadas por el régimen venezolano.

Según la información recopilada por el organismo, hasta el 19 de enero habían sido liberados 143 presos políticos. Sin embargo, esta cifra contrasta con las estimaciones de Estados Unidos, que calcula que cerca de 1.000 personas continúan detenidas por motivos políticos en el país sudamericano.

“La Comisión reitera la urgente necesidad de contar con información transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones bajo las cuales se está produciendo la liberación de los presos políticos”, añadió la relatora, al señalar la falta de datos confiables sobre estos procesos y sus alcances reales.

Venezuela permanece bajo un “estado de conmoción exterior” decretado el pasado 3 de enero, tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico. En este contexto, la CIDH solicitó información detallada sobre la aplicación del decreto, “particularmente respecto del número de personas detenidas y de los centros de detención donde se encuentran actualmente recluidas”.

"Detenciones arbitrarias"

Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han denunciado que las excarcelaciones han sido lentas y selectivas, al tiempo que persisten detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y abusos en centros de reclusión como El Helicoide y otras instalaciones del sistema penitenciario y policial.

La situación ha llevado a Estados Unidos y a otros actores internacionales a exigir la liberación incondicional de los presos políticos, al considerar que su detención constituye un obstáculo clave para cualquier proceso de reconciliación y recuperación democrática en Venezuela.

La CIDH recordó que no ha podido visitar Venezuela desde 2002, una limitación que agrava la falta de transparencia y dificulta la verificación independiente de las denuncias de violaciones de derechos humanos que, según testimonios y reportes de organizaciones, continúan afectando a decenas de personas por razones políticas.

FUENTE: Con información de AFP