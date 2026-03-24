martes 24  de  marzo 2026
Justicia

¿Demasiado viejo? El juez de 92 años que dirige el juicio contra Nicolás Maduro

El magistrado se encarga desde 2011 del proceso por narcotráfico contra Hugo "El Pollo" Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano, en el que aparece Maduro desde 2020

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero.&nbsp;

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 

AFP

Alvin Hellerstein, el juez estadounidense a cargo del caso contra el depuesto dictador de Venezuela Nicolás Maduro, es un hombre de 92 años de carácter firme con una larga lista de casos de alto perfil en su hoja de vida.

Pero al ser uno de los jueces federales más viejos, algunos no están seguros de que sea el más indicado para presidir el que podría ser un prolongado juicio contra el exmandatario venezolano, que enfrenta cargos de narcotráfico.

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"El tema de la edad no puede ser ignorado", dijo a la AFP Shira Scheindlin, exjueza federal de Nueva York.

Aún así, elogia a Hellerstein, nacido en 1933, como un juez "muy inteligente y astuto".

Graduado de la universidad de Columbia, Hellerstein fue abogado militar en el seno del cuerpo jurídico de las fuerzas armadas entre 1957 y 1960.

Fue nominado por el expresidente Bill Clinton en 1998 como juez del distrito sur de Nueva York.

"Una reputación merecida"

Entre sus casos más notables figuran los juicios civiles vinculados a los atentados del 11 de septiembre de 2001, los relacionados con el trato de la CIA a detenidos acusados de "terrorismo" o aquellos sobre abusos infligidos a presos de cárceles estadounidenses en Irak y Afganistán.

El magistrado se encarga desde 2011 del proceso por narcotráfico contra Hugo "El Pollo" Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano, en el que aparece Maduro desde 2020.

Hellerstein ya condenó a otro acusado en este caso, el exgeneral venezolano Cliver Alcalá, a 21 años y ocho meses de prisión en 2024.

También ha tenido enfrentamientos con el presidente Donald Trump, a quien rechazó una solicitud de traslado de Nueva York a un tribunal federal de su juicio por falsificación de registros para enmascarar pagos hechos a la exactriz de cine porno Stormy Daniels.

Y el año pasado impidió que el gobierno de Trump deportara a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin una audiencia judicial.

"Hellerstein goza de una merecida reputación por buscar hacer justicia en cada caso y por ser independiente e imparcial", dijo el profesor de derecho Carl Tobias de la Universidad de Richmond.

En un notable fallo de 2015, Hellerstein ordenó al gobierno de Estados Unidos que difundiera un gran número de fotografías que mostraban abusos contra detenidos en Irak y Afganistán.

También se encargó del juicio en el que el banco francés BNP Paribas fue declarado en octubre cómplice de atrocidades en Sudán.

El jurado condenó al banco a pagar 20,75 millones de dólares a las víctimas.

Un juicio de interés público

El sorprendente arresto de Maduro en enero, en una incursión militar de Estados Unidos en Caracas, ha atraído la atención pública hacia el caso y hacia el juez a cargo.

Según The New York Times, a Hellerstein se le vio quedarse dormido durante un juicio el año pasado y tuvo que ser despertado por sus colegas.

Su concentración será observada con atención en el caso de Maduro, ya que el forcejeo entre la defensa y la fiscalía amenaza con prolongar el proceso.

"Este caso podría no ir a juicio por al menos un año o quizá dos. Para ese momento, él tendría 93 o 94 años", mencionó Scheindlin.

"No tengo ninguna duda de que estaría en condiciones de juzgar el caso mañana. Pero el caso no se juzgará mañana", añadió.

La próxima audiencia de Maduro ante el tribunal está prevista para el jueves, día en que deberá comparecer ante el juez, junto con su esposa Cilia Flores, quien también se ha declarado inocente.

FUENTE: Con información de AFP

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