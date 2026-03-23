Hijo de Maduro dice que el exdictador se "ejercita como atleta" en la cárcel a la espera de audiencia

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero.

CARACAS. - El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro se ejercita a diario en una cárcel federal en Nueva York a la espera de su próxima audiencia en un juicio por narcotráfico, dijo este lunes su hijo, Nicolás Maduro Guerra.

"Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días, aseguró el también diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en declaraciones al canal oficialista Telesur.

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Las afirmaciones fueron hechas durante una marcha en Caracas para reclamar la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados el 3 de enero por fuerzas militares de Estados Unidos. El chavismo también se movilizó para pedir el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

"Nos movemos hoy lunes porque este jueves es la audiencia del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, secuestrados en Estados Unidos y pedimos por su libertad", indicó el hijo de Maduro.

El hijo del exdictador también sostuvo que Maduro y Flores "están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza".

Maduro, de 63 años y Flores, de 69, están recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC), ubicado en el sur de Nueva York.

Asimismo, Maduro Guerra dijo que confía en que su padre podrá demostrar su "inocencia". "Es una audiencia procesal, una audiencia de chequeo de la fiscalía de la defensa para seguir elevando la verdad de Venezuela y la inocencia de Maduro y Cilia", según él.

Defensa de Maduro

En un documento de 17 páginas presentado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, el 19 de marzo, la defensa del depuesto dictador insistió en que, según la ley venezolana, Maduro y Flores tienen derecho a que el Estado cubra sus gastos legales. Argumentaron que los detenidos no cuentan con recursos personales para pagar su defensa, y que, en otros, casos si se ha permitido que terceros sancionados cubran honorarios legales.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Maduro está acusado de narcotráfico y corrupción. La agencia, dependiente del Departamento de Estado Unidos, bloqueó el uso de los fondos.

La estrategia del equipo legal de Maduro comenzó formalmente el 26 de febrero, cuando su equipo presentó ante una corte Federal de Nueva York una moción para anular la acusación. Según el equipo legal, el bloqueo para financiar a su abogado vulnera su derecho constitucional a elegir representación legal.

FUENTE: Con información de AFP