Denuncian que improvisaciones del régimen ante el COVID-19

Olivares aseveró que son “dos mil venezolanos que ya no están con nosotros porque no tuvieron como dar la batalla contra el COVID-19. Nicolás Maduro que empezó poniendo un reguetonero jefe de la salud de los venezolanos, haciendo un gran negocio en el Poliedro de Caracas y hoy es chatarra. Un Nicolás Maduro que mantuvo el record de realizar menos pruebas PCR en toda América Latina, el mismo individuo que nos ofreció góticas de PrevengHo Vir, un negocio más con los cubanos para supuestamente curar el COVID-19”.

Aseguró que hoy luego de ese manejo errático, desordenado, irresponsable e indolente se está viendo las consecuencias; un ejemplo de ello, es el caso del antojo de la farsa electoral, “en este momento se tiene más del 60% de ocupación de las terapias intensivas, así como más del 65% de la ocupación de las emergencias”.

“Hay actos reprobables y criminales como haber recibido más de 26 equipos por parte de la OMS para hacer 300 mil pruebas y que tan solo se han hecho mil seiscientas pruebas, no distribuyendo todos estos equipos en todo el territorio nacional para hacer un diagnóstico rápido, oportuno, control de la epidemia, control y aislamiento de los casos”.

Familiares-COVID-Venezuela-AP.jpg Familiares de pacientes con el coronavirus esperan autorización para visitar a sus parientes en la unidad de COVID-19 del Hospital José Gergorio Hernández de Caracas el 4 de octubre del 2020. El hospital está desbordado por la pandemia del coronavirus y la crisis económica de Venezuela y los familiares de los pacientes del COVID les llevan comida, ropa, sábanas y los bañan para asegurarse de que reciben esa atención básica. AP/Ariana Cubillos

Un país donde el sector salud ha llevado la carga más dura con más de 326 fallecidos y nuevamente comienza la tasa en aumento en esta área en los estados Zulia, Mérida y Táchira, zona occidental de Venezuela. “326 profesionales de la salud que fallecieron porque no tuvo un hospital una mascarilla, un tapa boca para poder luchar contra el COVID-19", resaltó.

Indicó que Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Brasil las Isla del Caribe ya empezaron con la programación de vacunación, pero aún en Venezuela no hay fecha, pero el régimen sigue empeñado en la vacuna rusa Sputnik V, cuyos sus estudios fase 3 no están demostrados y no está dentro del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19, también llamado COVAX, ni cuenta con la certificación de la OMS de vacunas.

"Todos los países que ingresaron al COVAX comienzan su vacunación en febrero, pero Venezuela sigue lejos de unos manejos oportunos del COVID-19", manifestó.

Señaló que los paciente renales, oncológicos, cardiópatas y todos los pacientes con cualquier patología los deben obligar a levantar nuevamente la voz para poner la prioridad en la mesa “y la prioridad es la salud, la vida de los venezolanos, la prioridad es seguir construyendo espacios y abriendo caminos para que haya medicamentos, tomógrafo, resonadores, vacunas, tratamiento, terapia intensiva que permitan salvar la vida de los venezolanos”.