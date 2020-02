Denuncian que Maduro planea privatizar PDVSA y entregarla a la española Repsol

"Yo veo la llegada de Delcy Rodríguez como un asunto de política exterior española. Sánchez no recibió a Guaidó, independientemente de que lo haya reconocido. Venezuela está en dos vías con España: la reactivación del Grupo de Contacto para restablecer un diálogo que ha fracasado ya cuatro veces y que sólo beneficia al régimen para ganar tiempo, y la privatización de PDVSA. En ese proceso Repsol es un actor fundamental", dijo Otero en una entrevista con Vozpopuli, reseñada por El Nacional.

Otero destacó que PDVSA producía 3,2 millones de barriles diarios y que el expresidente Rafael Caldera en su segundo periodo constitucional planeaba llevar esa cifra a 7 millones, mediante la incorporación de multinacionales.

"El régimen destruyó todo el país y de paso destruyó la gallina de los huevos de oro al desmantelar a PDVSA con todo aquel asunto político y el despido de 20.000 trabajadores", dijo Otero en la entrevista.

Indicó que el régimen está intentando vender la empresa estatal petrolera. .

"PDVSA no tiene dinero pagar a las multinacionales con las que trabaja, ni para comprar materiales. Solo pueden mantener la producción más sencilla, pero no pueden hacer inversiones ni mantener los pozos. Lo que están intentando es vender la empresa, que una compañía gestione todo a cambio de un impuesto. ¿Lo podrán hacer? No lo sé. Entra el tema ideológico y las confrontaciones internas. Lo cierto es que pasamos de 3,2 millones de barriles a 700.000", señaló.

Maduro se mantiene en el poder al precio que sea

Otero manifestó que Maduro ha logrado mantenerse en el poder en Venezuela gracias a varias fuerzas que lo apuntalan. La primera de ellas sería el régimen cubano.

"(Los cubanos) han logrado con Venezuela lo que no había conseguido en sus anteriores incursiones. Tienen un régimen absolutamente sumiso, que hace todo lo que ellos dicen y que no les importa que la población se muera de hambre o que haya una diáspora infinita. El único objetivo es mantener el poder", dijo.

El segundo factor, a juicio de Otero, es que Maduro cuenta con "varios ejército". La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) "que tiene relación con el narcotráfico. Es una fuerza ideologizada y entrenada para eso". Los colectivos, "que actúan con total impunidad" y "funcionan como un elemento de contención a la protesta popular". Además, Otero señala a las FARC, el ELN, Hezbolá y la Policía Nacional Bolivariana.

"Cinco estados venezolanos están en manos de la guerrilla colombiana, un tema no discutido en las mesas de paz en Colombia. A eso se suma la Policía Nacional Bolivariana, completamente ideologizada. El objetivo del régimen es mantenerse en el poder al precio que sea", expresó.

Oposición por capas

Otero ve a la oposición venezolana en distintas capas: el chavismo-madurismo, compuesto por disidentes, como Luisa Ortega o el Pollo Carvajal, a los que "Maduro los aísla"; la oposición institucional light, correspondiente a Juan Guaidó y los partidos políticos. Una oposición radical, representada en María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria. Finalmente, está la resistencia, "que se mezcla con los que están en la clandestinidad, con las de asambleas de ciudadanos o líderes estudiantiles y luego están los militares".

Sobre estos últimos, Otero recordó que en dos años ha habido ocho rebeliones, y el régimen ha logrado atajar todas. El saldo es 200 militares presos, muchos de ellos torturados.

Otero también incluye en la lista de opositores a los países extranjeros, porque "la dictadura de Venezuela incide en la realidad de otros países".

"Por ejemplo, organiza el narcotráfico, 40% de la cocaína que llega a Europa viene de Venezuela, que no la produce pero la gestiona. Luego está la diáspora venezolana, a Colombia han llegado 2 millones de personas y lo mismo al norte de Brasil. Hay que tomar en cuenta, además, el apoyo a narcoguerrillas y grupos desestabilizadores vía el Foro de Sao Paulo. Todas esas capas actúan a la vez".