Denuncian torturas y desaparición de dirigente opositor y periodista detenidos por el régimen

VENEZUELA Esposa de opositor arrestado denuncia que no le han permitido verlo en seis días

La comunicadora aseguró que la última vez que el personal dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, mejor conocido como El Helicoide, uno de los mayores centro de tortura de la dictadura chavista, vio a Freddy Superlano fue hace dos días.

“Hablan hasta de ahogamiento simulado. Una técnica para nada desconocida en el patrón de crímenes de Lesa Humanidad del régimen de Maduro, que ha podido constatar la Misión Independiente de la ONU para Venezuela”, enfatizó Angola.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/carlaangola/status/1820289994864623778&partner=&hide_thread=false #Torturado #URGENTE

Me informan que el interrogatorio a @freddysuperlano y a @rolandcarreno ha sido ININTERRUMPIDO. No les han asignado ni siquiera una celda. La última vez que personal dentro del mismo Helicoide vio a @freddysuperlano fue hace dos días. Hablan hasta de… — Carla Angola TV (@carlaangola) August 5, 2024

Superlano fue detenido el pasado martes 30 de julio, por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado encapuchados, vestidos de negro y sin identificación, en medio de la ola de represión y violencia que se ha desatado en Venezuela tras las elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concedió de manera fraudulenta la victoria a Nicolás Maduro, sin presentar las actas electorales que lo certifiquen.

Los seis sujetos interceptaron el automóvil del político opositor y exdiputado de 48 años a la fuerza para trasladarlo a otro. Junto a Superlano también se llevaron a su asistente Renso Salinas y a la persona que conducía el vehículo Rafael García.

Mientras que la detención del comunicador y coordinador Voluntad Popular, Roland Carreño se produjo este viernes 2 de agosto en Caracas, según anunció en un comunicado publicado en su cuenta de X, el propio partido político.

Carreño fue detenido, por primera vez, a finales de octubre del 2020, acusado del presunto delito de “terrorismo y conspiración”. Y fue liberado el mismo mes del año pasado en el marco del acuerdo de Barbados firmado entre el chavismo y la oposición.

Confirman que está detenido en El Helicoide

Luego de una semana de su desaparición, la esposa de Superlano, Aurora Silva, informó este martes que efectivos del Sebin le confirmaron que el dirigente barinés está recluido en El Helicoide, pero no le han permitido verlo, debido a que tiene las visitas restringidas.

“Es la cuarta vez que llegó al Sebin El Helicoide. Me dijeron que mi esposo está ahí, y que supuestamente se encuentra bien, pero no me permitieron verlo, y aún tiene las visitas y la comunicación directa con familiares restringidas”, expresó.

La esposa del exprecandidato presidencial manifestó que teme por su vida, ante lo que exigió una fe de vida y denunció la falta de acceso a la defensa legal privada, tanto de su esposo como del periodista y también miembro de Voluntad Popular, Roland Carreño.

“Eso para mí no es garantía de nada. Yo aun exijo una fe de vida y más con todos los rumores que hemos manejado en estos días de tortura hacia mi esposo. No tenemos información si ya fue presentado y no ha tenido ningún tipo de comunicación con sus abogados privados”, declaró en una rueda de prensa desde la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Asimismo, pudo confirmar que allí también se encuentra el dirigente de la tolda naranja Roland Carreño, de quien hasta ahora, su paradero era desconocido.

Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos, Joel García indicó que ambos detenidos “van indefensos a un proceso judicial. No sabemos cuáles son los cargos que les atribuyen, y así es imposible la defensa”.

Silva había acudido la mañana de este lunes a la sede del Sebin para intentar obtener información, sin embargo las autoridades le dijeron que su esposo no estaba detenido en ese centro de detención.

Superlano fue inhabilitado retroactivamente cuando llevaba la ventaja en el escrutinio para el cargo de gobernador de Barinas, el estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez, en los comicios regionales de 2021.

@Lydr05

FUENTE: Con información redacción Diario las Américas y redes sociales