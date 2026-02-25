miércoles 25  de  febrero 2026
VENEZUELA

Tarek William Saab, el criticado exfiscal y ficha del chavismo nombrado "defensor del pueblo"

La oposición responsabiliza al hasta ahora fiscal Saab de más de 2.400 detenciones tras presidenciales de 2024, en las que Maduro cometió fraude

Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
EFE
Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC chavista en 2017 en Venezuela

Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC chavista en 2017 en Venezuela

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Casi una década después de asumir como fiscal general entre críticas por su vinculación con el chavismo gobernante y los señalamientos de ser su "brazo judicial", Tarek William Saab deja atrás el Ministerio Público para asumir nuevamente de forma temporal el rol de defensor del pueblo, una paradoja política que revive sus inicios como defensor de derechos humanos.

El abogado de 63 años presentó su renuncia como fiscal general sin exponer sus motivos y minutos después el Parlamento lo nombró defensor del pueblo de forma temporal. Su nombramiento respondió a la dimisión de Alfredo Ruiz, quien también dejó el cargo en la defensoría en esta jornada bajo el argumento de razones de salud.

Saab llegó al Ministerio Público (MP) en medio de un proceso cuestionado porque emergió de la Asamblea Nacional Constituyente de dudosa legitimidad en 2017, en lugar de la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución venezolana.

Los cambios ocurren dos meses después de la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de EEUU, tras la Operación de Resolución Absoluta de las fuerzas militares, y bajo la sombra de un proceso de amnistía que busca reparar heridas y los errores cometidos por la Justicia en medio del "nuevo momento político" declarado por la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

Saab resaltó hace dos días la Ley de Amnistía como el cierre de "un importante ciclo histórico" en Venezuela, esto medio de las denuncias de opositores y ONG por retrasos en el proceso en perjuicio de los perseguidos.

Figura del chavismo

De origen libanés, identificado con la extrema izquierda y autor de varios libros de poesía, Saab ha sido una de las figuras más combativas del chavismo y una de las más mediáticas. Empezó su carrera pública como dirigente estudiantil y participó en la defensa del fallecido gobernante Hugo Chávez (1999-2013) cuando fue detenido por intentar tomar el poder a través de un fallido golpe de Estado, en 1992.

También ocupó el cargo llamado por el chavismo "Defensor del Pueblo" entre 2014 y 2017, año en que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) lo designó como fiscal general. Ese periodo coincidió con el primer mandato de Nicolás Maduro (2013-2019).

El nombramiento como fiscal ocurrió en un momento de crisis política tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, quien rompió con régimen chavista luego de denunciar la ruptura del hilo constitucional en medio de una ola de protestas contra Maduro.

Durante la gestión de Saab se normalizó que civiles fueran juzgados en tribunales militares. A pesar de las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Brazo judicial represivo"

En 2017, la Asamblea Constituyente, integrada por chavistas y creada como una institución paralela al Parlamento conformado por mayoría opositora, le pidió al fiscal hacer "justicia". Desde este momento, el Ministerio Público se convirtió en el epicentro de un andamiaje legal que, a juicio de opositores y organizaciones no gubernamentales, ha servido de "brazo judicial" del régimen para la persecución política y las detenciones arbitrarias. Saab ha utilizado la justicia para reprimir a la oposición.

En la Corte Penal Internacional (CPI) hay una investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, justo cuando el país enfrentaba protestas y Saab comenzó su gestión.

Yibram, uno de los tres hijos del nuevo defensor del pueblo, se pronunció en un vídeo difundido en las redes sociales en ese momento sobre la represión por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones contra el régimen. Además, le pidió a su padre que se pronunciara en contra de lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, Saab defendió su gestión, desconectado de la realidad afirma que con su labor "ha resuelto" màs casos en la historia del Ministerio Público y sostiene frente a la CPI que en Venezuela se procesan los casos de violación a los derechos humanos. La oposición y organismos de derechos humanos desmienten esas afirmaciones.

FUENTE: Con información de EFE/ TalCual

