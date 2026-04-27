lunes 27  de  abril 2026
OPERACIÓN

Detienen en México a "El Jardinero", presunto nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

El Gobierno de EEUU ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por Audias Flores Silva, alias El Jardinero. Fue arrestado en Nayarit, en el oeste de México

Emblema del cártel Jalisco Nueva Generación.

Emblema del cártel Jalisco Nueva Generación.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, anunció este lunes la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con García Harfuch, el detenido cuenta con una orden de aprehensión en México y es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición. El arresto ocurrió en el estado de Nayarit (oeste), en una región con fuerte presencia del CJNG, a dos meses de la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien se consideraba su posible sucesor.

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"Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares", mencionó el funcionario, en un breve mensaje en su cuenta de X.

Añadió que la operación fue "planeada, desarrollada y ejecutada" por personal de la Secretaría de Marina (Semar) de México.

Tráfico de cocaína

En abril de 2021, el Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra Audias Flores Silva, a quien identificó como uno de los dirigentes regionales del CJNG. El hombre de 45 años también ha sido señalado como jefe se seguridad de Oseguera Cervantes, según reportes de medios que citan a la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó entonces que controlaba amplias zonas del Pacífico mexicano, incluido Nayarit, y lo señaló de traficar con grandes cantidades de opiáceos y cocaína.

También fue imputado en EEUU por conspiración para distribuir cocaína y heroína, así como por delitos con armas de fuego.

Posteriormente, en junio de 2025, El Jardinero volvió a ser incluido en un paquete de sanciones contra altos mandos del CJNG, donde se le vinculó con la operación de laboratorios clandestinos de metanfetamina.

En febrero pasado, tras la muerte de El Mencho, fundador del CJNG, especialistas señalaron al ahora detenido como parte de un grupo de líderes que quedó al frente del cartel.

FUENTE: Con información de EFE

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