Trump analiza propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz con su equipo de seguridad

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo de EEUU en los puertos iraníes contra un barco con bandera iraní que intenta navegar hacia un puerto en Irán,

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza este lunes con sus asesores la nueva propuesta de diálogo de Irán que busca reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, e intenta poner en un segundo plano un pacto nuclear, según confirmó la Casa Blanca.

La secretaria de Prensa del Gobierno, Karoline Leavitt, indicó que "la propuesta estaba siendo objeto de discusión" en la reunión de hoy entre Trump y su equipo de Seguridad Nacional.

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"No diría que lo estén considerando. Simplemente diría que esta mañana hubo una conversación a la cual no quiero adelantarme", agregó Leavitt en una rueda de prensa desde la residencia ejecutiva, donde insistió en que "las líneas rojas del presidente con respecto a Irán han quedado muy, muy claras".

Entre los objetivos de la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha insistido en que quieren impedir que la República Islámica tenga acceso a un arma nuclear.

No satisface las exigencias

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la postura de Irán sobre el estrecho de Ormuz no satisfacía las exigencias de Estados Unidos.

El estrecho es una vía marítima mundial clave por la que normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas.

"Si lo que quieren decir con abrir el estrecho es: 'sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán y consigas nuestro permiso o te volaremos en pedazos y nos pagues', eso no es abrir el estrecho", dijo Rubio en una entrevista con Fox News.

"No pueden normalizar —ni podemos tolerar que intenten normalizar— un sistema en el que los iraníes deciden quién puede usar una vía navegable internacional y cuánto tienes que pagarles por usarla", afirmó.

El medio estadounidense Axios había informado anteriormente que Trump se reuniría con su equipo de seguridad nacional para analizar una oferta de Irán sobre la reapertura del estrecho y aplazar las negociaciones nucleares para una fase posterior.

ABC News, citando a dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato, informó por su parte de que el acuerdo no cumplía con las líneas rojas trazadas por Washington.

Leavitt declaró a los periodistas que "las líneas rojas del presidente con respecto a Irán se han dejado muy, muy claras, no solo al público estadounidense, sino también a ellos".

Cese el fuego

El conflicto ha resultado en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, gran parte de su cúpula militar, miles de personas en Irán y el cercano Líbano y al menos trece militares estadounidenses, además de la interrupción del paso en el estrecho de Ormuz, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial y un gran volumen de mercancías.

El republicano extendió la semana pasada el cese el fuego con Teherán de manera indefinida para propiciar un diálogo que por ahora se encuentra estancado después de que el propio presidente estadounidense cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con los iraníes.

La nueva propuesta iraní fue reportada por el portal Axios este domingo citando a dos fuentes con conocimiento del asunto, que afirmaron que el plan presentado por el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, busca eludir la cuestión nuclear durante sus reuniones en Islamabad.

La oferta plantea que el alto el fuego se extendería por un largo período o que ambas partes acordarían el fin definitivo de la guerra y que las negociaciones nucleares comenzarían posteriormente, una vez abierto el estrecho y levantado el bloqueo de Washington a las costas iraníes.

FUENTE: Con información de EFE y AFP