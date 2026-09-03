María Corina Machado: "Los enemigos de EEUU están en Miraflores"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante su intervención en un encuentro de la oposicion en Panamá.

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MIAMI.- La líder política venezolana, María Corina Machado, advirtió este jueves que el reciente acuerdo petrolero anunciado entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Delcy Rodríguez carece de transparencia y legitimidad, lo que genera “profunda preocupación por las implicaciones que tiene para el futuro de nuestro país”.

Las declaraciones fueron difundidas por Machado en su cuenta de X, donde expresó: “Sé lo que ustedes están sintiendo, tristeza, rabia, este malestar tan repetido en nuestra historia, porque alguien decide sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros. Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo, quién firma, qué es lo que realmente se firma, quién pone el dinero, quién da las garantías”, expresó la líder opositora.

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“El sector petrolero es solo una parte”

Machado indicó que la reconstrucción de Venezuela no puede limitarse a la inversión en hidrocarburos. “Claro que requiere inversiones colosales, pero necesita mucho más que dinero. Ningún sector podrá funcionar de manera aislada. Necesitamos que el país entero funcione, que las cadenas de valor se integren, que se genere suficiente electricidad y que haya capacidad operativa en los puertos”, afirmó.

La dirigente insistió en que la seguridad jurídica y personal son condiciones indispensables para atraer capitales y garantizar beneficios a la población.

Valor estratégico de Venezuela

La ganadora del Premio Nobel de la Paz destacó que Venezuela posee un valor estratégico extraordinario para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio, pero advirtió que ese patrimonio “no le pertenece a un régimen ilegítimo, sino al pueblo venezolano”.

“Por supuesto que los Estados Unidos son el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico. Así lo piensa la mayoría de los venezolanos y así lo he defendido durante toda mi vida”, señaló, al tiempo que acusó a los “enemigos de Estados Unidos” de estar hoy en Miraflores.

Venezolanos,

Mi mensaje para ustedes a propósito del acuerdo energético anunciado entre Estados Unidos y el régimen:https://t.co/eXZBrqpXHg pic.twitter.com/Sd3048Kwgk — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 3, 2026

Transparencia y legitimidad como condiciones

María Corina Machado reiteró que cualquier asociación energética debe basarse en principios de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia. “La cuestión clave es cómo hacerlo y la respuesta es una asociación sólida de beneficio mutuo, ganar-ganar para todos los actores: venezolanos, Estados Unidos, empresas, inversionistas, mercados y trabajadores”, sostuvo.

En este sentido, recordó el plan energético presentado en marzo pasado durante la conferencia CERAWeek en Houston, estructurado en cinco pilares:

1. Marco legal transparente: un sistema normativo aprobado públicamente por una Asamblea Nacional legítima, que garantice reglas claras y estables, alejadas de decretos discrecionales o decisiones tomadas a puerta cerrada.

2. Institucionalidad técnica independiente: la creación de una agencia de hidrocarburos autónoma, que separe al Estado de la doble función de juez y parte, y lo convierta en un regulador serio y confiable.

3. Licitaciones públicas y abiertas: procesos de adjudicación transparentes, con reglas claras publicadas de antemano y resultados verificables, evitando favoritismos y discrecionalidad.

4. Régimen fiscal competitivo y estable: un esquema tributario que atraiga inversiones de gran escala, ofreciendo seguridad al capital extranjero y al mismo tiempo garantizando ingresos justos para Venezuela en épocas de bonanza petrolera.

5. Seguridad jurídica y arbitraje internacional Respeto estricto a los contratos firmados y sometimiento a instancias internacionales de arbitraje, para brindar confianza a los inversionistas y asegurar que los acuerdos se cumplan bajo estándares globales.

“El verdadero valor de Venezuela es su gente”

La líder opositora concluyó que el desarrollo energético solo tiene sentido si se traduce en bienestar cotidiano para los venezolanos.

“Para que haya medicinas en los hospitales, agua y luz en nuestros hogares, educación de primer mundo para nuestros niños. Venezuela vale mucho más que su petróleo. El verdadero valor de Venezuela es su gente, que jamás pondrá en venta nuestra libertad y la de nuestro país”, precisó.

FUENTE: Redes sociales