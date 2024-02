Dictadura de Maduro habría ingresado a Chile para secuestrar a expreso político

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Simonovis/status/1760326284108783761&partner=&hide_thread=false En una incursión ilegal Alexander Granko planifica el secuestro de un oficial venezolano en Chile.

— Iván Simonovis (@Simonovis) February 21, 2024

Medios locales de Chile, dieron a conocer que cuatro individuos, simulando ser integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI), ingresaron hasta un departamento ubicado en Calle El Molino, en la comuna de Independencia, y presuntamente capturando al teniente Ronald Ojeda.

El teniente coronel Ronald Ojeda, contaba con asilo político en Chile como exiliado venezolano, según declaración del diputado Andrés Jouannet.

Chile confirma el "secuestro"

El gobierno de Chile confirmó el secuestro del ciudadano venezolano y decretó el fortalecimiento de sus fronteras para evitar que pueda ser sacado del país.

El viceministro del Interior, Manuel Monsalve, informó tras una reunión de emergencia en el palacio de gobierno el secuestro la madrugada del miércoles del venezolano..

"Lo primero que quiero informar es que efectivamente hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada, como ya creo es de conocimiento público, en la comuna de Independencia" en Santiago, dijo Molsalve, a la prensa.

A la reunión en el palacio gubernamental, asistieron la ministra del Interior, Carolina Tohá, de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, y de Justicia, Luis Cordero.

El subsecretario reconoció que frente a este hecho "el gobierno se hace cargo de todas las hipótesis" que han surgido frente a este caso, por lo cual levantó una alerta ante Interpol y decretó el resguardo de las fronteras.

"El gobierno se hace cargo de todas las hipótesis posibles. En ese contexto durante la mañana el Gobierno ha pedido a las policías que refuercen los controles fronterizos, tanto a Carabineros (policía) como a la PDI (policía de Investigaciones)", dijo Molsalve.

También, agregó el funcionario, "se ha solicitado levantar una alerta de Interpol, cuestión que ya se ha hecho".

No obstante, enfatizó Molsalve: "Las responsabilidades, las motivaciones y las hipótesis frente a un delito de esta complejidad corresponde confirmarlas o descartarlas al Ministerio Público en el marco de la investigación".

Reacciones

Ante el suceso, el diputado Andrés Jouannet expresó su preocupación por el secuestro del teniente coronel Ronald Ojeda.

"De confirmarse la información de que ha sido objeto de secuestro en Chile el teniente coronel Ronald Ojeda, quien es un exiliado político venezolano, y tiene asilo político en Chile, y que ha sido objeto de secuestro por parte del régimen dictatorial de Maduro, es una situación no sólo grave, sino que habla de hoy en día en Chile estamos infiltrados por grupos chavistas que están operando en Chile, y que están operando libremente, es situación es extremadamente grave, si es que se confirma esto, el gobierno de Chile tiene que tomar una iniciativa respecto a nuestras relaciones diplomáticas con Venezuela, porque esto no se puede permitir, que una dictadura, venga y actué con su policía secreta en Chile, me parece gravísimo y el gobierno tiene que dar una explicación de esto", afirmó Jouannet en su red social X.

Diputado Andrés Jouannet, presidente nacional de Amarillos por Chile, por presunto secuestro de militar asilado político en Chile, por parte del régimen de Maduro.
— Amarillos (@Amarillos_Chile) February 21, 2024

Por su parte la activista venezolana Tamara Suju afirmó en su cuenta X, que el teniente “ya estaría en Caracas”.

"Atención @GabrielBoric. En la Madrugada de hoy, fue secuestrado el Tte. RONALD OJEDA MORENO en su Residencia en Chile, por un Comando armado disfrazado de policía de inmigración cuya verdadera identidad se presume es al #DGCIM en Venezuela. Hace poco, la Tirania venezolana degradó a este oficial.. La información que me llega es que ya estaría en Caracas. ¿QUE PASO AQUI? ¿Agentes policiales de un régimen dictatorial entran a buscar a un perseguido a otro país así cómo así?

#Chile #Venezuela atención @GabrielBoric. En la Madrugada de hoy, fue secuestrado el Tte. RONALD OJEDA MORENO en su Residencia en Chile, por un Comando armado disfrazado de policía de inmigración cuya verdadera identidad se presume es al #DGCIM en Venezuela.

Hace poco, la…



— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) February 21, 2024

¿ Quién es el teniente capturado por la dictadura de Maduro?

Según Infoabe, el teniente coronel venezolano Ojeda, es un expreso político del régimen, encarcelado en Ramo Verde en noviembre de 2017, "ante las torturas que sufría y al ver la oportunidad al salir de un tribunal, se dio a la fuga y se exilió a Chile", citó el medio.

El fiscal chavista Tarek William Saab, lo vinculó con la llamada operación “Brazalete Blanco” que fue considerado por el régimen venezolano un supuesto ataque a instalaciones militares en Táchira, que según el ente fiscal del régimen, el propósito era realizar un ataque contra Maduro, reseñó el diario La tercera.

FUENTE: Redacción DLA, con información de La Tercera, Infoabe/AFP