Ledezma: "Maduro lo que está es desesperado"

MIAMI.- El opositor venezolano Antonio Ledezma afirmó que no es de extrañar que Nicolás Maduro vuelva a la mesa de diálogo con la oposición, debido a que la situación de Venezuela sigue siendo la misma, y la flexibilización parcial de las sanciones por parte de EEUU no causaron ningún impacto positivo en los problemas de la nación caribeña.

El político, que también integra el equipo de la candidata opositora, María Corina Machado, dijo que luego de la flexibilización parcial de las sanciones económicas la inmigración venezolana "no se detuvo" y que, al contrario, "se incrementó... porque no hay seguridad, no hay confianza, no hay estabilidad política".

Igualmente, mencionó que actualmente la producción petrolera de Venezuela ronda los 700 mil o 800 mil barriles diarios, lo que no es suficiente para abastecer los mercados ante la escasez energética como consecuencia de la guerra en Ucrania o el conflicto en el Medio Oriente.

"Maduro y su comitiva, que tienen muchos dólares, muchos recursos, que andan en carros blindados, que pueden ir a pagar 1.500 dólares al concierto de Luis Miguel, que pueden hacer compras en los bodegones, que van a los restaurantes de lujo de Caracas, eso es un porcentaje ínfimo. Los que no pueden sobrevivir con esta tragedia que causa Maduro es el 98% de los venezolanos, que no tienen agua, que no tienen luz", dijo el político opositor en el programa La Mañana con Carlos Acosta.

Señaló el exalcade que desde que se flexibilizaron las sanciones, "Maduro amasó entre 4.000 y 5.000 millones de dólares".

"Yo pregunto, ¿cuántos acueductos recuperó Nicolás Maduro con esos 4.000 millones de dólares. ¿cuántas termoeléctricas recuperó Nicolás Maduro? ¿Recuperó la termoeléctrica de El Vigia para darle luz a Mérida? ¿Recuperó la termoeléctica de Barinas para darle luz a Barinas?", manifestó.

Y agregó: "no recuperó hospitales, no recuperó escuelas. Usaron esos más de 4.000 millones de dólares para equipar a las policías, a los esbirros que tienen en la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), y usó esos recursos para comprarle vehículos, para pagar deudas que tienen de construcciones, de compras de cosas extrañas… no nos comamos el cuento que a Maduro le preocupa la situación de la gente que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene gasolina. ¡Mentira! De allí que esta situación se va a tener que resolver y no nos extrañemos que Maduro vuelva otra vez a sentarse en esa mesa de diálogo de la que tanto reniega... porque le echan basura, todo tipo de denuestos contra el imperio, pero terminan entendiéndose con ellos".

Los mismos negociadores

Por su parte, el diplomático Diego Arria, quien fue Embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) (1992-1993), cuestionó que los negociadores de la oposición con el régimen sean los representantes de la Plataforma Unitaria opositora, quienes a su juicio "le han hecho daño al país por no tomar las medidas adecuadas".

"Mientras los negociadores sean los mismos, no habrá ningún cambio. Justamente, ya le han tomado la temperatura a todos, saben hasta dónde pueden llegar con todos ellos", señaló en el programa Por la mañana.

Arria criticó también que los miembros de la delegación negociadora opositora se refieran a "violaciones parciales" cuando hablan sobre el incumplimiento por parte de Maduro de los acuerdos de Barbados.

"Son las mismas personas que dice que la violación del acuerdo de Barbados es parcial. Eso no existe, al violar una sola cláusula ya estás violando too el acuerdo" sentenció Arria.

El diplomático rechazó que EEUU le haya dado un plazo hasta abril al régimen para resolver la inhabilitación de María Corina Machado. "¿Cómo es eso? No tenemos 25 años esperando y al mismo tiempo un convenio que se suponía era por seis meses, la licencia se renovó por seis meses y después de ese tiempo se va a reconsiderar eso. Pero y las cosas que están ocurriendo: lo de Rocío San Miguel, la Comisión de Derechos Humanos (de la ONU), la detención de líderes sindicales. Son hechos transcendentes. Las declaraciones de este fiscal. Estos hechos son suficientes para que EEUU le diera un golpe a la mesa, hicieron mayor presión y no nos mandaran a Juan González con unos anteojitos oscuros a negociar con Maduro. Si tú quieres negociar con Maduro, tú tienes que tener una representación de fuerza".

Para Arria, María Corina Machado es la "única amenaza real" que tiene el régimen de Maduro, por lo que descartó que la opositora pueda participar en las próximas elecciones presidenciales del país.

"La única amenaza real que tiene esta narcodictadura se llama María Corina Machado, no he visto hasta ahora que esta gente sean unos suicidas, y para ver a María Corina Machado en cualqueir escenario y enfrentarla llegó el fin del régimen y eso no lo van a tolerar", sentenció.

