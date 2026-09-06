domingo 6  de  septiembre 2026
TRAGEDIA

Diez muertos y más de 60 heridos tras explosión de pirotecnia en una iglesia en México

El incidente ocurrió la noche del sábado durante la celebración en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz. La explosión causó desplome de paredes

Loa habitantes de la comunidad de Santa María Canchesdá, estado de México, pidieron insumos y más asistencia médica ante la magnitud de la explosión (Redes Sociales)

Loa habitantes de la comunidad de Santa María Canchesdá, estado de México, pidieron insumos y más asistencia médica ante la magnitud de la explosión (Redes Sociales)

Por Santiago Perales

CIUDAD DE MÉXICO — Una explosión de fuegos pirotécnicos en una iglesia durante una fiesta patronal en México mató al menos a 10 personas y dejó más de 60 heridos, informaron este domingo las autoridades.

El incidente se produjo durante los festejos en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz la noche del sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, estado de México (centro), cuando explotó el material pirotécnico almacenado en un espacio de la parroquia que se usaba como bodega, indicó el gobierno local en un comunicado.

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El uso de fuegos artificiales en celebraciones populares es una antigua tradición mexicana que en ocasiones ha provocado tragedias, por estallidos descontrolados durante las fiestas o incendios en los lugares donde se producen, habitualmente fábricas artesanales.

Según videos divulgados por la prensa local, el estallido ocurrió cuando decenas de personas celebraban frente a la iglesia la quema del tradicional toro, hecho de caña y cargado de pirotecnia, que es llevado en andas por vecinos de la comunidad.

Los escombros cayeron sobre la gente

La estructura cayó sobre varias personas que se habían congregado en el lugar para participar en las celebraciones religiosas con motivo de las fiestas patronales de la comunidad.

Tras una enorme explosión, el fuego se alzó sobre la plaza del pueblo y las personas empezaron a huir de las llamas, según las imágenes.

La explosión ocasionó el desplome de paredes y destruyó locales vecinos, cuyos escombros habrían aplastado a numerosos asistentes, de acuerdo con medios locales.

Bomberos y numerosos cuerpos de emergencia acudieron posteriormente al lugar para atender a las víctimas, en medio del caos y los escombros.

Según los primeros reportes de Protección Civil del Estado de México, ocho personas perdieron la vida en el lugar y otra falleció posteriormente en un hospital del municipio de Atlacomulco, al que había sido trasladada.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) activó sus protocolos para recibir a los afectados, entre los que, de acuerdo con los primeros reportes difundidos, hay niños, adolescentes, adultos y personas mayores.

En paralelo, habitantes que permanecían en la zona pidieron a través de las redes sociales el envío de más insumos y asistencia médica debido a la magnitud de la emergencia.

La Diócesis de Atlacomulco confirmó además que dos sacerdotes de Santa María Canchesdá resultaron heridos, aunque ambos se encuentran fuera de peligro luego de ser atendidos en un centro de salud. La institución religiosa expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales.

FUENTE: Con información de AFP/Clarín

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