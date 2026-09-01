Nepal sigue buscando entre el lodo y escombros, hay más de 3.900 desaparecidos

Agentes de la policía nepalí realizan un entierro masivo de víctimas de las inundaciones en el bosque de Gokran, en Katmandú, Nepal, el 1 de septiembre de 2026.

Las autoridades de Nepal han elevado este martes a más de un millar los muertos por las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada cerca de la frontera con China, al tiempo que han rebajado a cerca de 3.900 los desaparecidos, entre los que figuran 583 extranjeros.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que hasta ahora se han recuperado 1.003 cuerpos, incluidos 321 en Chitwan, 216 en Nawalparasi Este y 170 en Nawalparasi Oeste.

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Asimismo, ha especificado que 3.916 personas siguen desaparecidas, entre ellas 639 trabajadores de una central hidroeléctrica afectada por la riada, antes de agregar que los servicios de emergencia han logrado rescatar a 11.814 personas, incluidos 253 extranjeros.

El organismo ha cifrado en 279 los heridos, incluidos 168 que ya han recibido el alta, al tiempo que ha manifestado que hay más de 21.000 agentes desplegados para las labores de búsqueda y rescate, al hilo de las cuales se está también entregando ayuda humanitaria a parte de los damnificados.

Labores de rescate tras la riada en Nepal. Las condiciones son adversas. El terreno es lodo y la neblina impede la visualización. NDRRMA DE NEPAL/Europa Press

Acusan a China de minimizar el balance

Activistas tibetanos y grupos de derechos humanos acusan a China de subestimar el balance de muertos por el deslave en las regiones fronterizas con Nepal, unas acusaciones que Pekín califica de "campaña maliciosa".

Pekín, que en 1950 envió tropas a esta región, una meseta de gran altitud que considera parte integrante de China, se opone a cualquier actividad que considere un desafío a su soberanía.

Por eso los periodistas extranjeros tienen restringido el acceso al Tíbet y las autoridades chinas ejercen un férreo control sobre las fuentes de información de la región.

Según los medios estatales chinos 16 personas murieron en Tíbet y 546 están desaparecidas. El Ministerio de Exteriores asegura que la difusión de información ha sido "abierta, transparente y oportuna".

La agencia estatal china Xinhua dijo el martes que los equipos de emergencia trataban de encontrar supervivientes y trabajaban para reabrir una de las principales carreteras.

La televisión estatal CCTV mostró excavadoras retirando escombros junto a un río embarrado.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, las autoridades sancionaron a diez personas acusadas de difundir información falsa en internet, lo que sugiere que el número de desaparecidos o muertos es muy superior a las cifras oficiales.

Los tibetanos exiliados cuestionan estas cifras.

Tibet Radio, con sede en el exilio en la vecina India, afirmó que había recopilado información sobre unos 25 muertos en la región: 15 de ellos en la zona fronteriza y diez que se encontraban allí por motivos comerciales y laborales.

Según tibetanos exiliados en India, en contacto con familiares de la zona de Gyirong, una de las más afectadas, cinco pueblos se han visto afectados.

A condición de no revelar su identidad por temor por la seguridad de sus familiares, aseguraron que se estaban celebrando rituales funerarios y estimaron que al menos 24 personas habían muerto.

Los tibetanos exiliados afirmaron que sus familiares les habían contado que un gran número de trabajadores procedentes de Lhasa y Shigatse se encontraban en una obra de construcción de un puente en la zona. Se desconoce su paradero.

Escepticismo sobre las cifras

Los grupos de defensa de los derechos tibetanos también expresaron su escepticismo sobre las cifras comunicadas por China.

Tencho Gyatso, presidente de Campaña Internacional por el Tíbet, pidió a Pekín que revelara "información completa y verificable sobre los daños y las víctimas".

El grupo afirmó que sus fuentes dentro del Tíbet informaban de que al menos cuatro pueblos habían sido afectados, con "más de 300 casas destruidas y un gran número de residentes todavía desaparecidos".

En Nepal, la ola de agua helada y escombros desencadenada por el derrumbe de un glaciar en la frontera entre China y Nepal el 26 de agosto causó al menos 987 muertos y dejó cerca de 4.000 desaparecidos.

El líder espiritual budista, el dalái lama, que se encuentra en India, afirmó que reza por todos los fallecidos.

"Como esta región también ha sufrido catástrofes en el pasado, estos son sin duda síntomas de una causa subyacente más profunda, ya sea el cambio climático u otros factores", declaró el jueves.

El dalái lama tenía solo 23 años cuando huyó de la capital tibetana, Lhasa, por temor por su vida después de que las tropas chinas aplastaran un levantamiento en 1959. Nunca ha regresado. Pekín le considera un líder rebelde y separatista.

Beata Tikos, de Tibet House, un centro cultural de Nueva York fundado por el dalái lama, afirmó que no era sorprendente que "pueda haber confusión" en torno a los mensajes de Pekín.

La construcción de presas hidroeléctricas por parte de China en el Tíbet y la manipulación de los ríos se encuentran entre las principales causas de la catástrofe, acusó Tikos.

"Existe una cantidad abrumadora de documentación de primera mano que indica que la construcción de represas agrava el deshielo de los glaciares y del permafrost que ya está en marcha debido al calentamiento", añadió.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/EUROPA PRESS