lunes 13  de  abril 2026
Política

Diosdado Cabello desestima exigencia opositora de convocar elecciones en Venezuela

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, le restó importancia al clamor de la oposición de realizar elecciones en el país lo más pronto posible

&nbsp;Diosdado Cabello invitó a participar en la perigrinación del 19 de abril para que pedir que cesen las sanciones. (EFE)

 Diosdado Cabello invitó a participar en la perigrinación del 19 de abril para que pedir que cesen las sanciones. (EFE)

EFE/ Miguel Gutierrez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, en una rueda de prensa realizada este lunes criticó otra vez la aspiración de la oposición de realizar elecciones cuanto antes.

Ahora y que elecciones ya. Las elecciones serán cuando sean y nosotros estaremos preparados. Piden elecciones y la falta absoluta de Maduro, ¿pero no dijeron que ganó Edmundo? ¿Cómo van a pedir la falta absoluta si Maduro no es presidente? Es la misma oposición mentirosa. Practiquen la coherencia, es un consejo gratis”, expresó Cabello.

Lee además
Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
Narcoterrorismo

Diosdado Cabello dice tener la esperanza que Maduro y su esposa regresarán "más temprano que tarde"
Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto dicctador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), junto a su esposa Cilia Flores (izquierda), y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack , durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.
EEUU

Juez federal impide a defensa de Maduro compartir pruebas con Diosdado Cabello y otros acusados

De manera irónica preguntó a la oposición qué van a hacer con el exdiplomático Edmundo González, quien de acuerdo con las actas electorales que están resguardadas en Panamá, ganó los comicios presidenciales que se realizaron en julio de 2024.

“¿Qué van a hacer con ese señor? ¿Lo tiran por la cañería? Bueno, ya lo tiraron hace tiempo; pero pónganse de acuerdo porque, dijeron que era el presidente de Venezuela”, recalcó. “¿Qué van a hacer con ese señor? ¿Lo tiran por la cañería? Bueno, ya lo tiraron hace tiempo; pero pónganse de acuerdo porque, dijeron que era el presidente de Venezuela”, recalcó.

Cabello, en la rueda de prensa que fue transmitida por VTV, la televisora estatal, sostuvo que las elecciones en Venezuela no dependen de presiones externas y reiteró que el oficialismo mantendrá su ruta.

“Aquí está demostrado que las elecciones no son las soluciones a los problemas porque cada vez que pierden entran en la fase de conspiración, de violencia, de no reconocer los resultados”, aseguró.

Invita a la Iglesia a la peregrinación

Cabello ratificó la convocatoria que hiciera la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a una peregrinación en todo el país, desde el 19 de abril hasta el 1 de mayo, Día del Trabajador en el país, para exigir el cese de las sanciones internacionales y por “la paz”.

El gobierno encargado culpa a las sanciones de que no se hayan podido hacer mejoras salariales. Pese a ello, la interina prometió un “aumento responsable” para el Día Internacional del Trabajador, aunque no especificó si se trataba del salario mínimo o de alguna bonificación.

El ministro indicó que, además del PSUV, se incorporarán trabajadores afectos al chavismo, campesinos, pescadores y emprendedores, entre otros. Invitó a la jerarquía católica, a la que recordó, apoyó el golpe de Estado contra Chávez en 2002 y actualmente, las sanciones, a que se incorporen a la peregrinación y que pidan por el cese del bloqueo y la paz en sus misas.

Las omisiones

El ministro de Relaciones Interiores no hizo comentarios sobre la represión contra la marcha de trabajadores, estudiantes y pensionados, que el jueves 9 de abril, intentó llegar a Miraflores – Palacio Presidencial- para exigir un salario digno que le permita cubrir las necesidades básicas.

Tampoco hizo mención a la detención de cinco de los manifestantes, los primeros bajo la administración de Delcy Rodríguez.

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo, El Pitazo y Tal Cual

Temas
Te puede interesar

Jorge Rodríguez niega tutelaje de EEUU en Venezuela y rehúye hablar de elecciones

Perú reanuda comicios tras incidentes; Keiko Fujimori a la cabeza en conteo preliminar

Foro Estratégico de Seguridad Hemisférica pone el foco en amenazas a la democracia en la región

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Aumentan las tensiones

EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
Elecciones

Perú: Fujimori celebra su “victoria” sobre el "enemigo" de izquierda ante un inminente balotaje

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 
MÚSICA

Karol G hace historia y honra a la comunidad latina en Coachella

Te puede interesar

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

Por Daniel Castropé
Entrada a la Plaza San Pedro, en Ciudad del Vaticano. 
Polémica

¿Aumenta la controversia entre Trump y el papa León XIV? El mandatario descarta disculparse

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La venta de viviendas usadas desciendió en marzo de 2026.
MERCADO INMOBILIARIO

Ventas de viviendas usadas caen 3,6% en marzo en EEUU