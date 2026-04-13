Diosdado Cabello desestima exigencia opositora de convocar elecciones en Venezuela

Diosdado Cabello invitó a participar en la perigrinación del 19 de abril para que pedir que cesen las sanciones. (EFE)

CARACAS. Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, en una rueda de prensa realizada este lunes criticó otra vez la aspiración de la oposición de realizar elecciones cuanto antes.

“ Ahora y que elecciones ya . Las elecciones serán cuando sean y nosotros estaremos preparados . Piden elecciones y la falta absoluta de Maduro, ¿pero no dijeron que ganó Edmundo? ¿Cómo van a pedir la falta absoluta si Maduro no es presidente? Es la misma oposición mentirosa. Practiquen la coherencia, es un consejo gratis”, expresó Cabello.

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De manera irónica preguntó a la oposición qué van a hacer con el exdiplomático Edmundo González, quien de acuerdo con las actas electorales que están resguardadas en Panamá, ganó los comicios presidenciales que se realizaron en julio de 2024.

“¿Qué van a hacer con ese señor? ¿Lo tiran por la cañería? Bueno, ya lo tiraron hace tiempo; pero pónganse de acuerdo porque, dijeron que era el presidente de Venezuela”, recalcó. “¿Qué van a hacer con ese señor? ¿Lo tiran por la cañería? Bueno, ya lo tiraron hace tiempo; pero pónganse de acuerdo porque, dijeron que era el presidente de Venezuela”, recalcó.

Cabello, en la rueda de prensa que fue transmitida por VTV, la televisora estatal, sostuvo que las elecciones en Venezuela no dependen de presiones externas y reiteró que el oficialismo mantendrá su ruta.

“Aquí está demostrado que las elecciones no son las soluciones a los problemas porque cada vez que pierden entran en la fase de conspiración, de violencia, de no reconocer los resultados”, aseguró.

Invita a la Iglesia a la peregrinación

Cabello ratificó la convocatoria que hiciera la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a una peregrinación en todo el país, desde el 19 de abril hasta el 1 de mayo, Día del Trabajador en el país, para exigir el cese de las sanciones internacionales y por “la paz”.

El gobierno encargado culpa a las sanciones de que no se hayan podido hacer mejoras salariales. Pese a ello, la interina prometió un “aumento responsable” para el Día Internacional del Trabajador, aunque no especificó si se trataba del salario mínimo o de alguna bonificación.

El ministro indicó que, además del PSUV, se incorporarán trabajadores afectos al chavismo, campesinos, pescadores y emprendedores, entre otros. Invitó a la jerarquía católica, a la que recordó, apoyó el golpe de Estado contra Chávez en 2002 y actualmente, las sanciones, a que se incorporen a la peregrinación y que pidan por el cese del bloqueo y la paz en sus misas.

Las omisiones

El ministro de Relaciones Interiores no hizo comentarios sobre la represión contra la marcha de trabajadores, estudiantes y pensionados, que el jueves 9 de abril, intentó llegar a Miraflores – Palacio Presidencial- para exigir un salario digno que le permita cubrir las necesidades básicas.

Tampoco hizo mención a la detención de cinco de los manifestantes, los primeros bajo la administración de Delcy Rodríguez.

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo, El Pitazo y Tal Cual