lunes 13  de  abril 2026
MÚSICA

Karol G hace historia y honra a la comunidad latina en Coachella

La intérprete de 35 años abrió con una leyenda centrada en una mujer que fue desafiada a encontrar su lugar de pertenencia

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026.&nbsp;

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 

AFP/Valerie Macon

INDIO.- La colombiana Karol G entregó ritmo, baile, carisma y sobretodo empoderamiento latino en su histórica presentación estelar en Coachella este domingo.

La primera latina en encabezar el festival que se realiza anualmente en Indio, California, dijo sentirse "muy orgullosa" por el hito que, reflexionó, demoró mucho.

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"Hubo 27 años de este festival y es la primera vez que una Latina encabeza Coachella", dijo la bichota, quien agradeció a los artistas que le antecedieron y le pavimentaron el camino.

Con un leve atraso que pareció deberse a problemas técnicos, la intérprete de 35 años abrió con una leyenda centrada en una mujer que fue desafiada a encontrar su lugar de pertenencia.

En seguida le imprimió energía al escenario entonando Latina Foreva, el éxito de su más reciente Tropicoqueta, lanzado el año pasado.

En un biquini dorado, la rubia bailó emulando a su compatriota Shakira, y acompañada por un nutrido grupo de bailarines capitalizó cada centímetro del escenario que simulaba cavernas de piedra.

Karol G dio repaso a su catálogo, incluyendo éxitos como TQG, Gatúbela, Amargura y Tropicoqueta.

Invitó al escenario a Mariah Angeliq para cantar El Makinon, a Becky G para su himno empoderador Mamiii y a Greg González, guitarrista de Cigarrettes After Sex, para debutar una balada sobre desamor.

También trajo a un ensamble de mariachis femenino y al reguetonero Wisin, quien encendió al público con un popurrí de clásicos del género que incluyó Noche de entierro y Rakata, entre otros.

La cantante de Medellín abundó en fuegos artificiales, baile y sensualidad. Así mismo, en géneros, abarcando reguetón, salsa, bachata, pop, algunos acordes rockeros y hasta funk brasileño. Pero también en empatía y conexión con su gente.

"Esto es para mis latinos que han estado enfrentando dificultades en este país últimamente. Estamos con ustedes", prosiguió, e instó a los latinos que "no sientan miedo, sientan orgullo".

A continuación, vestida con los colores de su pabellón nacional, invitó a la audiencia, que reaccionó de forma efusiva al set, a "cantar desde el cora" la emblemática Mi Tierra, de Gloria Estefan, que honra las raíces y habla sobre el dolor de migrar.

Más temprano algunos de sus fans comenzaron el día visitando el mercado de pulgas próximo al festival que la cantante promocionó en sus redes para impulsar a marcas latinas en Estados Unidos.

"Me emociona mucho", dijo Cristina Medina rompiendo en llanto. "Latina Foreva significa fortaleza y orgullo de ser latino, y de apoyarnos una a la otra. Mira esta oportunidad que le dio a los latinos. Ella es muy especial", agregó.

Medina fue a la vendimia organizada por Bichota Records para entrar en el look de la reguetonera. No podía creer cuando vio al maquillador de la colombiana, Duvan Foronda, quien acudió a la cita para maquillar a las fans y promocionar su línea comercial.

Foronda atendió pedidos y aplicó "mucho glitter, mucho brillo" a varias seguidoras.

Lust for life

El arquitecto del big beat, Fatboy Slim, y el padrino del punk, Iggy Pop, también se presentaron en el Empire Polo Club, en Indio, California.

Mientras que Fatboy Slim puso a la masa a bailar durante dos horas, Iggy Pop, de 78 años, sacudió a la fanaticada con clásicos como Lust for life, The Passenger y Nightclubbing.

Al final del set, el legendario músico, vitoreado por la audiencia, salió de escena en un ataúd.

Más temprano el colectivo Major Lazer energizó el escenario principal del festival con un set que sumó a la rapera británica M.I.A., quien cantó su himno Paper planes.

El primer fin de semana de Coachella, que marca el inicio de la temporada de festivales en Estados Unidos, arrancó el viernes con la estrella del pop Sabrina Carpenter a la cabeza, quien trajo su Sabrinawood, una carta de amor al cine y a la ciudad de oropel que trajo a las estrellas de la pantalla grande Sam Elliott, Susan Sarandon y Will Ferrell.

El sábado, tras electrizantes presentaciones de la colaboración tecno-industrial Nine Inch Noize, fruto de la asociación de Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize, y de los rockeros neoyorquinos The Strokes, el canadiense Justin Bieber se reencontró con su audiencia tras una pausa de casi cuatro años de los grandes escenarios.

Entre las sorpresas del festival estuvieron la aparición de Billy Corgan, de Smashing Pumpkins, en el set de Sombr, Jennifer López, en el del DJ francés David Guetta, y David Lee Roth, junto a Teddy Swims.

Coachella regresará el próximo fin de semana con un cartel prácticamente idéntico.

FUENTE: AFP

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