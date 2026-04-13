¿Aumenta la controversia entre Trump y el papa León XIV? El mandatario descarta disculparse

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este lunes que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones en las que le acusa de ser "débil con el crimen" porque el pontífice dijo "cosas que están mal" en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.

"Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)", afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

¿Escalada del conflicto? Putin ratifica su apoyo a Irán y Trump amenaza a China con aranceles si da ayuda militar a Teherán

Poco después, Trump publicó un largo mensaje en su red Truth Social, acusando a León XIV de supuestamente "apoyar" el programa de armamento nuclear iraní, de haberse opuesto a la operación militar estadounidense en Venezuela en enero y de reunirse con simpatizantes del expresidente demócrata Barack Obama.

Trump se refiere a la reunión en el Vaticano con David Axelrod, jefe estratega del expresidente Barack Hussein Obama en las campañas del 2008 y 2012. La reunión fue publicada en algunos medios que alegaron que el Papa se podría reunir “pronto” con Obama.

El encuentro se produjo poco después del inicio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en un escenario internacional marcado por conflictos y advertencias cruzadas. La cita adquiere relevancia tras reportes que apuntan a tensiones entre la Santa Sede y la administración del presidente Donald Trump, debido a críticas del pontífice a la política exterior estadounidense, reseño el portal Nuevo Poder .

"La reunión entre León XIV y Axelrod se extendió más allá de lo previsto, reflejando la importancia del diálogo en medio de este escenario. Ambos comparten vínculos con la ciudad de Chicago, lo que ha facilitado una relación cercana entre el pontífice y el estratega", dice la publicación. Los medios no revelaron el motivo del encuentro entre el estratega de Obama y el pontífice.

La reacción de Trump

El mandatario reaccionó el domingo contra el pontífice, quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamamientos a la paz, acusándolo de "débil contra el crimen y terrible en política exterior". dijo a periodistas el domingo que no es "gran seguidor" del papa León XIV, luego de que el líder de la Iglesia católica hiciera la víspera un llamado por la paz.

"No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen", dijo Trump en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Trump acusó al pontífice de "jugar con un país que quiere un arma nuclear".

El sábado, León XIV de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!". En una de sus críticas que estarían dirigidas al presidente Trump y contra los conflictos que incendian el planeta, especialmente en Medio Oriente, León XIV había declarado que la fe era necesaria "para afrontar juntos este momento dramático de la historia".

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, DE MANERA APLASTANTE, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia", reaccionó el mandatario.

Acompañó su mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial en la que se le ve, con toga blanca y roja, imponiendo la mano sobre la frente de un enfermo en una cama de hospital, rodeado de personas en oración, y con un fondo de bandera estadounidense, la estatua de la Libertad, aviones de combate, águilas y otras figuras en el cielo. Imagen que posteriormente borró y que ha generado críticas de sus adversarios políticos, incluyendo Irán, país que no profesa la religión católica.

Como ya ha hecho en el pasado, León XIV no mencionó a ningún responsable político por su nombre ni señaló a ningún país en particular, pero sus expresiones estarían apuntando a la actual administración Trump que se ha dado por aludida.

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV, nacido en Chicago, ha adoptado una postura crítica contra ciertas decisiones de la administración Trump, manteniendo al mismo tiempo abiertos los canales de comunicación.

"No le tengo miedo"

León XIV respondió este lunes asegurando que no le tiene "miedo a la Administración de Trump" sin explicar las razones de su comentario.

"Seguiré levantando la voz para construir la paz", dijo a la prensa a bordo del avión papal.

"No tengo miedo ni de la administración Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que creo que estoy llamado a hacer y lo que la Iglesia está llamada a hacer. "No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz", declaró el papa estadounidense a los periodistas a bordo del avión que lo lleva a Argelia.

La publicación borrada

"Pensé que era yo, como médico", justificó Trump a los medios después de haber eliminado la imagen de las redes sociales. Aunque los medios le han dado su propia interpretación a la imagen que quería retratarse como Jesucristo

Preguntado sobre la publicación, Trump negó que estuviera intentando parecerse a Jesucristo.

"Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja", dijo a periodistas. "Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho".

León XIV afirmó este lunes que no tiene "la intención de entrar en un debate" con Donald Trump, en respuesta a las críticas del presidente estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NelsonRAlbino/status/2043680089552859620&partner=&hide_thread=false Lo que la prensa no dice sobre la controversia entre #Trump y el Papa:



1) La semana pasada #PapaLeónXIV se reunió en el Vaticano con Alex Axelrod, jefe estratega de Barack Hussein Obama en las campañas del 2008 y 2012. Incluso algunos medios lo publicaron, incluso alegando que… pic.twitter.com/Y2seVMxKIe — Nelson R. Albino (@NelsonRAlbino) April 13, 2026

FUENTE: Con información de AFP / EFE / Nuevo Poder / Redes sociales