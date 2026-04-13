lunes 13  de  abril 2026
RELACIONES

Jorge Rodríguez niega tutelaje de EEUU en Venezuela y rehúye hablar de elecciones

El presidente del parlamento y hermano de la gobernante encargada del país dejó entrever a un diario español que María Corina Machado no podrá regresar al país

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.de Venezuela&nbsp;

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.de Venezuela 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y hermano de la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, negó el tutelaje de EEUU en el país al asegurar que solo existe una cooperación entre los dos países, que espera conduzca al pronto levantamiento de sanciones, en el proceso que busca el cambio político, pero rehuyó hablar de elecciones.

“Lo que sí hay es una situación de cooperación, un proceso que nosotros quisiéramos que fuera más rápido, como es ir levantando de manera paulatina las sanciones a la industria petrolera y al sistema financiero venezolano”, dijo el diputado chavista a un diario español.

Lee además
Que las autoridades responsables del sistema de seguridad y penitenciario asuman su responsabilidad directa y actúen para garantizar las liberaciones pendientes, dijo Petra Navas, familiar de preso político, desde la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas
REPRESIÓN VENEZUELA

Familiares exigen a Jorge Rodríguez cumplir "compromiso" y liberar a los presos políticos de sede policial
Delcy Rodríguez actúa como candidata presidencial (Prensa Delcy Rodríguez)
VENEZUELA

¿Delcy Rodríguez está en plena campaña electoral?

Aseguró que eso “va a generar un aumento de la inversión extranjera en petróleo, en minas, en gas, en servicios. Todo esto forma parte de este proceso de conversaciones”. Y aseveró que EEUU no ha pedido “nada” a cambio de levantar las sanciones.

Interés por la economía

En sus declaraciones, Rodríguez mostró un inocultable interés por la recuperación de la economía venezolana.

Esto, aunque retrasos del ministerio de Petróleo estarían dificultando la firma de contratos con empresas extranjeras y frenando así las inversiones por 100,000 millones de dólares para la reconstrucción del sector energético, según reportes publicados el 11 de abril.

“Nosotros nos dimos cuentan que estábamos detrás de todos los productores de petróleo y de gas del mundo en materia de atracción de inversiones extranjeras ¿Y quién iba a venir solamente con buenas intenciones a invertir en Venezuela? Venezuela se está poniendo bastante sexy desde el punto de vista de la posibilidad de inversiones extranjeras”, dijo Rodríguez al reconocer la involución de la industria petrolera tras casi una década en el poder.

“Hay que producir con mucha rapidez más petróleo para tener más dinero, para poder recuperar un estado de bienestar en el que los venezolanos aprendimos a vivir en tiempos del comandante Hugo Chávez y en las primeras etapas del gobierno de Maduro”, expresó.

Llegó a considerar traumático que durante el poder de Maduro no se hubiese planteado una agenda tan ambiciosa que lleva tan solo en 90 días.

Sin elecciones cercanas

Rodríguez, quien según el diario español medía los tiempos y cada palabra, rehuyó hablar de elecciones, una condición a la que ha apuntado el gobierno de EEUU en un plan de tres fases hacia una transición.

“Lo más importante ahorita es la economía”, subrayó. “Es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta que todo este proceso valió la pena”.

Y prosiguió: “Luego, estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición que se mantengan dentro de los cauces de la Constitución, incluso con sectores que viven en el exterior. No podría decirle ni siquiera cuándo va a ser la primera elección, porque hay mucho que hacer. Otra cosa que hay que hacer es que haya confianza en el árbitro electoral”.

Dejó entrever que la líder opositora María Corina Machado no podría regresar a Venezuela, a pesar de ser un plan anunciado en repetidas ocasiones por la Nobel de la Paz 2025. Tras aludir a la Ley de Amnistía, acusó a la dirigente de “persistir en la violencia”, tras llamarla “borbónica”, y dejó en el aire la posibilidad de que fuese detenida. “Yo soy diputado, no soy yo quien puede dar esa respuesta”.

FUENTE: Tomado del diario El País de España

Temas
Te puede interesar

Parlamento venezolano elige como fiscal al abogado del régimen

Diosdado Cabello desestima exigencia opositora de convocar elecciones en Venezuela

Foro Estratégico de Seguridad Hemisférica pone el foco en amenazas a la democracia en la región

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Aumentan las tensiones

EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
Elecciones

Perú: Fujimori celebra su “victoria” sobre el "enemigo" de izquierda ante un inminente balotaje

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 
MÚSICA

Karol G hace historia y honra a la comunidad latina en Coachella

Te puede interesar

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

Por Daniel Castropé
Entrada a la Plaza San Pedro, en Ciudad del Vaticano. 
Polémica

¿Aumenta la controversia entre Trump y el papa León XIV? El mandatario descarta disculparse

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La venta de viviendas usadas desciendió en marzo de 2026.
MERCADO INMOBILIARIO

Ventas de viviendas usadas caen 3,6% en marzo en EEUU