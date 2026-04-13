Jorge Rodríguez niega tutelaje de EEUU en Venezuela y rehúye hablar de elecciones

MADRID.- Jorge Rodríguez , presidente del parlamento y hermano de la gobernante encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez, negó el tutelaje de EEUU en el país al asegurar que solo existe una cooperación entre los dos países, que espera conduzca al pronto levantamiento de sanciones, en el proceso que busca el cambio político, pero rehuyó hablar de elecciones .

“Lo que sí hay es una situación de cooperación, un proceso que nosotros quisiéramos que fuera más rápido, como es ir levantando de manera paulatina las sanciones a la industria petrolera y al sistema financiero venezolano”, dijo el diputado chavista a un diario español.

Aseguró que eso “va a generar un aumento de la inversión extranjera en petróleo, en minas, en gas, en servicios. Todo esto forma parte de este proceso de conversaciones”. Y aseveró que EEUU no ha pedido “nada” a cambio de levantar las sanciones.

Interés por la economía

En sus declaraciones, Rodríguez mostró un inocultable interés por la recuperación de la economía venezolana.

Esto, aunque retrasos del ministerio de Petróleo estarían dificultando la firma de contratos con empresas extranjeras y frenando así las inversiones por 100,000 millones de dólares para la reconstrucción del sector energético, según reportes publicados el 11 de abril.

“Nosotros nos dimos cuentan que estábamos detrás de todos los productores de petróleo y de gas del mundo en materia de atracción de inversiones extranjeras ¿Y quién iba a venir solamente con buenas intenciones a invertir en Venezuela? Venezuela se está poniendo bastante sexy desde el punto de vista de la posibilidad de inversiones extranjeras”, dijo Rodríguez al reconocer la involución de la industria petrolera tras casi una década en el poder.

“Hay que producir con mucha rapidez más petróleo para tener más dinero, para poder recuperar un estado de bienestar en el que los venezolanos aprendimos a vivir en tiempos del comandante Hugo Chávez y en las primeras etapas del gobierno de Maduro”, expresó.

Llegó a considerar traumático que durante el poder de Maduro no se hubiese planteado una agenda tan ambiciosa que lleva tan solo en 90 días.

Sin elecciones cercanas

Rodríguez, quien según el diario español medía los tiempos y cada palabra, rehuyó hablar de elecciones, una condición a la que ha apuntado el gobierno de EEUU en un plan de tres fases hacia una transición.

“Lo más importante ahorita es la economía”, subrayó. “Es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta que todo este proceso valió la pena”.

Y prosiguió: “Luego, estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición que se mantengan dentro de los cauces de la Constitución, incluso con sectores que viven en el exterior. No podría decirle ni siquiera cuándo va a ser la primera elección, porque hay mucho que hacer. Otra cosa que hay que hacer es que haya confianza en el árbitro electoral”.

Dejó entrever que la líder opositora María Corina Machado no podría regresar a Venezuela, a pesar de ser un plan anunciado en repetidas ocasiones por la Nobel de la Paz 2025. Tras aludir a la Ley de Amnistía, acusó a la dirigente de “persistir en la violencia”, tras llamarla “borbónica”, y dejó en el aire la posibilidad de que fuese detenida. “Yo soy diputado, no soy yo quien puede dar esa respuesta”.

FUENTE: Tomado del diario El País de España