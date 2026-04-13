Vicepresidente JD Vance afirma que corresponde a Irán dar el siguiente paso hacia la paz

El vicepresidente JD Vance durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, adonde llegó para puntualizar con altos mandos militares de varios países las garantías del alto al fuego en Gaza.

WASHINGTON — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , afirmó el lunes que Washington había dejado claras sus líneas rojas a Teherán durante las conversaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente y que ahora le corresponde a Irán dar el siguiente paso.

Vance encabezó la delegación estadounidense que se reunió con funcionarios iraníes en Pakistán durante el fin de semana, conversaciones que concluyeron sin acuerdo para poner fin al conflicto que se desató con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

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"Realmente creo que la pelota está en el campo de Irán, porque hemos puesto mucho sobre la mesa. De hecho, hemos dejado muy claras cuáles eran nuestras líneas rojas", declaró Vance en una entrevista con Fox News.

Según remarcó, "hay dos cosas en particular en las que el presidente Estados Unidos dejó muy claro" que será inflexible: control estadounidense del uranio enriquecido de Irán y un mecanismo de verificación que garantice que Teherán no desarrolla armamento nuclear.

"Una cosa es que los iraníes digan que no van a tener un arma nuclear. Otra cosa muy distinta es que nosotros establezcamos el mecanismo para garantizar que eso no suceda", afirmó Vance.

El vicepresidente recordó que una de las condiciones acordadas entre ambos países para el alto al fuego anunciado la semana pasada es la reapertura completa del estrecho de Ormuz, vital para el mercado mundial de petróleo y que Teherán bloqueó de facto.

La negociación

Contra todo pronóstico, el vicepresidente fue elegido para liderar la delegación estadounidense que se reunió el sábado en Islamabad con autoridades iraníes, en un intento por hallar una salida a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Vance había sido uno de los miembros de la Administración más opuestos a la ofensiva, apelando al lema "Estados Unidos primero" que Trump enarboló en campaña, prometiendo poner fin a las prolongadas guerras en el extranjero.

Según filtraciones a medios locales, una vez que Trump tomó la decisión de atacar Irán, Vance pidió que la operación fuera fulminante y descabezara rápidamente al régimen de los ayatolás, pero el conflicto se estancó y ha provocado graves perturbaciones económicas tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Tras más de 40 días de guerra, Vance se vio en Pakistán, acompañado por los enviados de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner —yerno de Trump—, sentado frente a representantes iraníes como el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, en las conversaciones de más alto nivel entre ambos países en casi medio siglo.

Pero tras más de 20 horas, Vance concluyó su misión sin lograr un acuerdo con Irán, país al que culpó del fracaso porque, dijo, no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares.

Tampoco se alcanzó ningún entendimiento sobre la libre navegación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio de petróleo bloqueada por Teherán en represalia por los ataques, ni sobre la liberación de fondos iraníes congelados.

Tras la falta de acuerdo, Trump ordenó a la Marina estadounidense bloquear también el paso para evitar el tránsito de buques iraníes o de sus aliados, un gesto que amenaza con agravar todavía más el conflicto.

FUENTE: Con información de EFE