Diosdado Cabello niega aspiraciones presidenciales

En su discurso frente a los seguidores del régimen, Cabello aseguró que seguirá el 'liderazgo' de Maduro. "Yo le dije: yo estoy con Maduro. Yo no tengo complejo de eso, yo apoyo a Maduro y con Maduro me resteo en las buenas y en las malas; sin culipandeo con Maduro me resteo", al referirse a una pregunta que le hicieron sobre las aspiraciones presidenciales.