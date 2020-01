Diputada Delsa Solórzano denuncia extorsiones a miembros de su partido por parte del régimen

"Ayer, cuerpos de seguridad del Estado persiguieron a dirigentes. Asedian con fotos de sitios donde se encuentran y los amenazan con no comunicarse conmigo", dijo.

La diputada afirmó que el régimen sigue con su plan de arrebatar las tarjetas a los partidos de oposición en las próximas elecciones. Los partidos que serían objeto de ese "plan" serían Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Encuentro Ciudadano.

Solórzano aseguró que tienen pruebas que demuestran la denuncia que están realizando y que serán llevadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijo que no las presentan hoy día porque se pondrían en riesgo la vida de los involucrados.

La diputada también repudió la juramentación realizada por Luis Parra, que dirige la directiva de la AN escogida sin seguir el reglamento.

"No es posible que un diputado tenga nueve suplentes. Los ilegítimos han juramentado a personas que no son suplentes. No son diputados, la gente no los eligió", dijo.