Diputada española: "El populista es el burro de Troya de la democracia"

“Convoca elecciones, pero luego hace trampas; manipula el censo y las encuestas, compra votos, una paguita por aquí, un subsidio por allí, una ayuda por allá. Hace campaña a favor de sí mismo y de su marioneta, aunque la ley lo prohíba. Y, sobre todo, utiliza los recursos del Estado, es decir, los de todos, para sabotear a sus adversarios”, expresó Álvarez de Toledo.

Diputada española sobre la "falsa democracia populista”

“El populista tolera que exista algo llamado oposición, algo llamado Congreso y Poder Judicial, pero luego los acosa, los doblega y los anula. En una falsa democracia populista, hay contrapoderes, pero son de cartón piedra; hay jueces, pero sirven al gobierno; hay un Instituto Electoral Nacional, pero el gobierno lo controla o lo intenta controlar; hay leyes, pero el gobierno las aplica a conveniencia, látigo para el adversario e impunidad para los amigos”, aseveró la española en su conferencia.

Agregó, además, que el populista tiene como costumbre tratar a los ciudadanos como si fueran niños menores de edad, “a los que no se les puede decir la verdad. No vaya a ser que no la entiendan o, peor aún, que sí la entiendan y luego no les voten”.

En sus discursos dirigidos a los jóvenes, continuó Álvarez de Toledo, “el populista se convierte en el hada madrina de un cuento infantil, todo mimos, todo halagos, todo promesas de imposible cumplimiento”.

“¿Se acuerdan del Libro de la Selva, versión Disney? El populista es como la serpiente Kaa, que le canturrea a un hipnotizado Mowgli, confía en mí, solo en mí, mientras va enroscándose a su alrededor para devorarlo”, apuntó.

“Abrazos a los que dan balazos”

Sus declaraciones se dieron dos semanas antes del mega proceso electoral celebrado en México, en el que la oficialista Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta de la nación azteca, con una amplia ventaja sobre su oponente, la conservadora Xóchitl Gálvez, quien denunció “competencia desigual”, en la que se usó “todo el aparato del Estado” para favorecer a su rival y el crimen organizado “se hizo presente amenazando e, incluso, asesinando a decenas de candidatos”.

En su intervención, Álvarez de Toledo criticó la política de “abrazos, no balazos” que ha mantenido el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador hacia los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado, que mantiene azotado al país.

“México, esta nación admirable y formidable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomada por el crimen organizado, con la complacencia de quienes deberían defenderla. ¿Abrazos, no balazos? Más bien abrazos a los que dan balazos. El eslogan es muy bonito, redondo. El resultado, en cambio, es devastador, devastador para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en el hampa”, resaltó.

Perduran los “viejos flagelos”

La política española, Cayetana Álvarez de Toledo, mencionó en su intervención la situación de Europa, Estados Unidos y América Latina, donde “los viejos flagelos perduran”, junto al caudillismo, la pobreza y la polarización.

“En Europa suenan tambores de guerra, de guerra, sí, y nadie habla de ello, solo algunos líderes se atreven. Rusia golpea, Irán amenaza, China avanza. En Estados Unidos las elecciones rozan la caricatura, entre la senilidad y el delito”, señaló.

Pese a esto, la diputada instó a los ciudadanos a no desanimarse, al considerar que “el pesimismo es la coartada de los cobardes” y el “mejor aliado del populismo y del autoritarismo”.

Recordó que defender la libertad, denunciar el abuso de poder, combatir el crimen y la corrupción, requieren de un “alto grado de resistencia, sin conflicto y sin coste”. En este sentido, se refirió a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, como una “heroína en Venezuela”; y recordó al opositor ruso, Alexei Navalny, “un mártir en Rusia, asesinado por Putin”; al presidente ucraniano, Vlodímir Zelensky, “valiente, luchando en Ucrania por la democracia, por la libertad de toda Europa”.

También mencionó a las mujeres iraníes que han sido ejecutadas durante el régimen de Ebrahim Raisi, fallecido recientemente, “por el simple hecho de quitarse el velo y pasear sus melenas al viento”; y a los cientos de políticos mexicanos asesinados en los últimos años “por defender sus ideas, sus proyectos distintos”. “Su sacrificio nos señala el camino y nos recuerda también de dónde venimos”, enfatizó.

FUENTE: Con información de Conferencia Club de Industriales de Querato