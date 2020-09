Diputado denuncia "colapso de servicios públicos" en Zulia

Guanipa inició su recorrido en el municipio Machiques de Perijá donde resaltó que “ha sido una subregión que le ha dado muchísimo a toda Venezuela, especialmente desde la producción agropecuaria”. Aseguró que “su crisis es impresionante, aquí la gente no cuenta con servicios públicos, no hay agua, no hay electricidad, ni gas. Ni si quiera cuentan con el aseo urbano, no cuentan con gasolina”, informó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.