Diputado José Guerra: "Nuevo decreto económico de Maduro busca más poder, no soluciones"

El decreto, vigente por 60 días, autoriza al régimen a aplicar “medidas urgentes y extraordinarias” supuestamente para mitigar la crisis financiera. Sin embargo, Guerra denunció que se trata de una estrategia repetitiva que no aborda los verdaderos problemas estructurales del país. “Con ese decreto no se soluciona el problema económico de Venezuela. Sin cambio político no hay solución a la crisis económica”, destacó.