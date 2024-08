Dirigente opositora transmite en vivo su secuestro por parte del régimen: "No soy una delincuente"

VENEZUELA María Corina Machado: entramos en la etapa de hacer valer la voluntad de los venezolanos, "no hay vuelta atrás"

En los primeros videos difundidos por el Comando con Venezuela, se puede escuchar a la joven dirigente preguntarle a una funcionaria, que se identifica como la “comisario Zambrano”, si tiene alguna orden de allanamiento para ingresar a su vivienda. “No se necesita orden de allanamiento para conversar”, responde la agente.

“No soy una delincuente”

“¡María, baja!”, ordena Zambrano, mientras funcionarios comienzan a forzar la reja de la residencia de Oropeza, hecho que miles de usuarios de Internet pudieron observar en vivo, en una transmisión de Instagram Live realizada por la dirigente.

“No entiendo por qué me hacen esto. Yo no soy una delincuente y ustedes lo saben”, expresó la joven política, mientras la comisario Zambrano la insta a acompañarla, para “demuestre” que “no es ninguna delincuente”.

“Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento. Están destruyendo la puerta. Yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no hice nada malo, yo no soy una delincuente. Yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto”, implora Oropeza.

Segundos después, cinco funcionarios del régimen ingresan a su vivienda y se la lleven abruptamente, sin ningún tipo de orden judicial, despojándola de su teléfono e instándola a “colaborar” y a caminar “rapidito”.

Su “secuestro”, como calificó la líder política María Corina Machado, fue observado en vivo por más de 8.000 usuarios de la red social de Meta, y difundido por las plataformas digitales por la oposición democrática venezolana.

#AHORA Así secuestró el régimen a María Oropeza (@mariaoropeza94), jefa de campaña del Comando Con Vzla en #Portuguesa.



Sin orden, sin justificación. ¡Son responsables de lo que pase con ella!



Sin orden, sin justificación. ¡Son responsables de lo que pase con ella!

¡Basta de persecución!

Exigen su liberación

Desde su cuenta de X, Machado describió a Oropeza como “joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa de Portuguesa”, que hizo un “trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado”, como jefa regional del Comando con Venezuela.

“El régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra. ¡La secuestraron! Le pido a todos, dentro y fuera de Venezuela, que exijamos su libertad inmediata”, aseveró la líder venezolana.

Pasadas las 11:30 am de este miércoles, ni familiares ni abogados han podido dar con el paradero de la joven dirigente. “Hasta el momento no tenemos información precisa. Sólo que está en manos de la DGCIM, pero desconocemos su paradero”, indicó a DIARIO LAS AMÉRICAS el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

El equipo de defensores y activistas de DDHH reiteró que Oropeza fue víctima de un secuestro y, 14 horas después, se encuentra en una situación de desaparición forzada. “Entraron a su casa sin una orden judicial, porque según lo que dicen en el vídeo, ellos no la necesitaban. Su familia ha estado recorriendo los centros de reclusión y nada. Los funcionarios niegan información”, puntualizó.

Ella es María Oropeza. Una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa de Portuguesa.



Es la Coordinadora del @ConVzlaComando en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado.

El régimen acaba de llevársela por…

Opositora denuncia “cacería de brujas”

Dos horas antes de su detención arbitraria, Oropeza había denunciado que la denominado “operación tun tun”, que promueve la dictadura venezolana para perseguir a opositores, representa una “cacería de brujas”, al carecer de “cualquier argumento jurídico”.

La joven afirmó que esta nueva etapa de persecución política, de “la tiranía más cruel que se ha vivido en la historia de América en los últimos 40 años”, representa la actuación de una “fiera herida”, que “está acorralada”.

“Lo hace porque hoy es evidente ante el mundo que los venezolanos ganamos las elecciones (...) La verdad es que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, elegido por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio. Seguimos luchando hasta el final junto a María Corina Machado”, subrayó Oropeza.

La joven dirigente, además, denunció este lunes la muerte del joven Ángel Mora, tras pasar siete días en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de la capital portugueseña, luego de que fuera brutalmente golpeado por “cuerpos de seguridad del régimen” el pasado 29 de julio.

Cadena de mando

Por su parte, Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, denunció la cadena de mando que operó en la detención arbitraria de la defensora de DDHH, María Oropeza, liderada por la comisario de la DIE, Deysy Zambrano.

De acuerdo con Suju, la cadena de mando la integran el general de división Rubén Santiago, director de la PNB; el comisario Miguel Domínguez, subdirector de la PNB y jefe de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET); Leonel García, director del DIE y segundo comandante del DAET; y el comisario jefe Elio García, subdirector del DIE-DAET.

Para el mediodía de este miércoles, usuarios de las redes sociales denuncian que funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional estarían allanando el medio El Caroreño, del municipio Torres, en Carora, estado Lara (centro-occidente), y que funcionarios de la DGCIM y del SEBIN se encuentran rodeando la vivienda de la madre del alcalde de la localidad, Javier Oropeza, la señora Yolanda Álvarez de Oropeza, de 84 años de edad.

#Venezuela: esta es La cadena de Mando de la División de Internet Estratégica #DIE, a la que pertenece Deysy Zambrano, la funcionario que ejecutó la orden de llevarse detenida de forma violenta a María Oropeza, Jefa de Campaña de Vente Venezuela en Portuguesa es la siguiente:…

