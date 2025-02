Diubis Laurencio Tejeda, Orlando Zapata Tamayo y la lucha contra el olvido

El 18 de febrero de 2025, en la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia, una de las víctimas de la dictadura cubana, Osiris Puerto Terry, habló sobre los acontecimientos que llevaron a las protestas masivas de julio de 2021.

Según Puerto Terry dio su versión de los hechos ese día “era julio de 2021, en medio de la crisis del COVID. Los hospitales estaban colapsados, la gente moría y las morgues y los cementerios no daban abasto. Pero las autoridades hablaban con los medios como si nada pasara. Como si todo estuviera bajo control. Así que el 11 de julio, cientos de miles de cubanos salieron a las calles para exigir un cambio de gobierno”.

Explicó que no fue participante activo de las protestas .

“Para que quede claro, yo NO estuve involucrado en estas protestas. Pasé el día vendiendo helados, terminé alrededor de las 4:30 pm y fui a reunirme con unos amigos para tomar algo. Vimos a la multitud de manifestantes, pero eran pacíficos, gritaban consignas como “Patria y Vida”, “Libertad” y “No tenemos miedo”. Pero luego aparecieron las brigadas antidisturbios y rápidamente se convirtió en un campo de batalla. La policía atacó violentamente a los manifestantes, arrojándose piedras y obligándolos a retirarse”.

Otros han discutido cómo la orden de combate de Díaz-Canel fue interpretada por los agentes de la dictadura, y Osiris describió el cambio de comportamiento de los funcionarios del gobierno.

“Regresé a toda prisa a mi barrio, pero a pocas cuadras de mi casa escuché a un coronel que le decía a un grupo de seis oficiales: “¡Disparen contra todos!”. Fue entonces cuando comenzó el tiroteo. Sentí mucho miedo”.

Recordó cómo le dispararon varias veces , lo persiguieron por estar en las cercanías de las protestas y lo golpearon dos veces.

“Un agente me disparó en la cabeza, pero falló y golpeó la pared detrás de mí. Me escondí detrás de una columna y luego traté de correr hacia un edificio vecino. El policía disparó un segundo tiro, alcanzándome en la pierna derecha, justo debajo de la rodilla. Caí al suelo, llorando de dolor. Me di cuenta de que no podía mantenerme en pie. Y el agente disparó de nuevo, alcanzándome en la espalda. Grité pidiendo ayuda. Dos vecinos me arrastraron hacia el edificio. El agente intentó seguirme, gritando: "¿Dónde está el tipo negro? Queremos asegurarnos de que esté muerto".

Embed - Díaz-Canel: The order of combat is given, revolutionaries take to the streets

Osiris Puerto Terry debió morir en ese momento, pero uno de sus vecinos, Yoslien Rodríguez Roa, era médico. Le colocó un torniquete en la pierna para evitar que se desangraba y le tapó las heridas de bala en la espalda. El médico está pagando un alto precio por su buena acción, reveló Osiris .

“Arrestaron a Yoslien Rodríguez Roa, mi vecino, el médico que me salvó la vida. Intenté testificar en su caso, pero me negaron la entrada y lo condenaron a 12 años de prisión. La razón por la que estoy vivo es la misma razón por la que él está en prisión hoy, mientras hablamos”.

Es una historia que sirve de advertencia, y otros han aprendido la lección de no adherirse a la ética médica cuando ésta perjudica la falsa narrativa de la dictadura.

Embed - Castro police shooting and throwing rocks at protesters

La presa política Yoleisy Oviedo Rodríguez (44 años) murió el 11 de febrero de 2025 en el campo de trabajos forzados El Guatao, en La Habana . Era madre de dos hijos. Yoielsy había sido condenada a cinco años de prisión el 20 de noviembre de 2023, pero ya se encontraba encarcelada desde que el 10 de octubre de 2022 protestó de manera no violenta por los prolongados cortes de energía eléctrica en el municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque. Llevaba meses lidiando con problemas de salud sin recibir la atención que necesitaba.

Actualmente, hay más de 1.100 presos políticos en Cuba y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no ha podido verlos. La última vez que el CICR pudo visitar cárceles cubanas y reunirse con presos políticos fue en 1989.

Esta injusticia sistémica en Cuba se ha normalizado y atrae poca o ninguna atención. Sin embargo, ha habido momentos en que un grito sostenido de desesperación ha llamado la atención, aunque sea brevemente, de la comunidad internacional.

Hace 15 años, el 23 de febrero de 2010, el defensor de los derechos humanos y preso de conciencia cubano Orlando Zapata Tamayo fue asesinado mientras estaba en huelga de hambre, después de que las autoridades de la prisión le negaran agua intermitentemente durante 18 días, lo que provocó que sus riñones dejaran de funcionar.

Orlando Zapata había trabajado en campañas de derechos humanos como la recogida de firmas para el referendo sobre el Proyecto Varela impulsado por Oswlado Paya, líder del Movimiento Cristiano Liberación y Premio Sajarov del Parlamento Europeo. También junto a Oscar Elías Biscet, activista pro derechos humanos ganador de la Medalla de la Libertad y Marta Beatriz Roque, co autora del llamamiento La Patria es de Todos en 1997. Orlando fue arrestado y encarcelado por última vez el 20 de marzo de 2003, y durante los siguientes 6 años, 11 meses y 4 días sufrió palizas físicas y ataques a su dignidad humana que alcanzaron el nivel de tortura.

A través de su huelga de hambre, intentó llamar la atención sobre el duro trato a los prisioneros cubanos y el encarcelamiento de disidentes no violentos. La muerte de Tamayo marcó el final de su campaña inmediata, pero su acción no violenta generó un apoyo significativo para su causa. Dentro y fuera de Cuba tras su fallecimiento.

Oswaldo Payá Sardiñas en un emotivo mensaje explicó las circunstancias que rodearon la prematura muerte de Orlando.

“Orlando Zapata Tamayo, murió en la tarde de hoy 23 de febrero de 2010, después de sufrir muchos ultrajes, desprecios racistas, golpizas y abusos por parte de sus carceleros y de la Seguridad del Estado. Zapata fue asesinado, lentamente, durante muchos días y muchos meses en todas las prisiones en las que le confinaron. Zapata fue encarcelado por denunciar las violaciones a los derechos humanos y por atreverse a hablar abiertamente del Proyecto Varela en el parque Central de la Habana. No era un terrorista, ni conspirador, ni usó la violencia. Inicialmente fue condenado a tres años de prisión, pero después en sucesivas provocaciones y maniobras montadas por sus verdugos, fue condenado a más de treinta años de prisión..”

Payá, junto al líder juvenil del MCL,Harold Cepero, fueron asesinados extrajudicialmente el 22 de julio de 2012 por agentes del gobierno comunista de Cuba, reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de junio de 2023.

De la misma manera que disidentes rusos como Alexei Navalny fueron asesinados dentro de una prisión rusa por agentes de Putin el 16 de febrero de 2024, y Boris Nemtsov fue asesinado cuando cruzaba el puente Bolshoy Moskvoretsky en Moscú hace diez años, el 27 de febrero de 2015, los agentes de la dictadura cubana, que fueron entrenados por la KGB soviética y la Stasi de Alemania del Este, todavía matan a disidentes no violentos en Cuba hoy.

"Puede haber momentos en los que seamos impotentes para evitar la injusticia, pero nunca debe haber un momento en el que no podamos protestar", señaló el superviviente del Holocausto y autor Elie Wiesel en su discurso del Nobel de 1986. Para evitar el olvido, siguen siendo esenciales dar testimonio y actuar. En la misma conferencia, Wiesel describió las repercusiones del olvido. "Olvidar a las víctimas significa matarlas una segunda vez. Por eso no pude evitar la primera muerte. Seguramente debo ser capaz de salvarlas de una segunda muerte".

Al recordarlos, mantenemos viva su memoria y continuamos exigiendo justicia.

John J. Suárez es director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. Suarez fue oficial de programas del Departamento Latinoamericano en Freedom House.

Regis Iglesias Ramírez se desempeña como portavoz del Movimiento Cristiano Liberación.

FUENTE: Por John Suárez y Regis Iglesias Ramírez