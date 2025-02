Experto vaticina nuevo colapso eléctrico en Cuba para los próximos meses

La isla, a jucio del experto, “tiene una situación extremadamente difícil ahora mismo, con la pérdida del 50% de la generación de las termoeléctricas. No tiene combustible para suministrar a las patanas turcas que están en la Bahía de La Habana y en Santiago de Cuba. Tampoco tiene combustible diésel para los grupos electrógenos", apunto.

Es por ello que, consideró que es muy probable que esté por llegar un “colapso del sistema eléctrico en los próximos meses, principalmente ahora que viene el verano, que es el periodo de mayor demanda que tiene Cuba", añadió.

Según el experto petrolero, "el deterioro de las termoeléctricas es importantísimo" y recordó que estas plantas "consumen fundamentalmente crudo cubano, ellas mismas no dependen en realidad de petróleo ruso, mexicano o venezolano".

En ese sentido, se preguntó, como también han hecho otros expertos, "dónde está yendo el crudo cubano".

"Si tenemos tantas termoeléctricas que no están operando, eso quiere decir que en algún lugar hay una sobreoferta de petróleo cubano, las refinerías cubanas no lo pueden procesar, no se exporta, así que nosotros tenemos una gran pregunta dónde está yendo el crudo cubano que no se está utilizando como combustible en las termoeléctricas", dijo.

Sobre la venta de gasolina especial exclusivamente en dólares, Piñón comentó: "los que consumen este combustible de alto octanaje son los automóviles nuevos, de diplomáticos, del Gobierno, así que el consumo de esta gasolina es mínimo, pero eso te indica la necesidad que tiene el Gobierno de Cuba de capturar dólares y que está buscando cualquier avenida, cualquier puerta que se le abra para incrementar el flujo de caja en dólares".

Con una decena de unidades de termoeléctricas fuera de servicio, limitaciones en la generación térmica de 250 MW y sin operar por falta de combustible 83 centrales de generación distribuida la estatal Unión Eléctrica (UNE) estimó afectaciones por déficit de 1.630 MW en el horario pico.

FUENTE: Diario de Cuba