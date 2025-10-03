viernes 3  de  octubre 2025
Dos militares mueren en accidente de helicóptero en Venezuela

La aeronave partió de base Sucre en Maracay (centro-norte) en un vuelo de entrenamiento y se precipitó "sin comunicar falla de emergencia"

Militares venezolanos.

AFP Archivo.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - Dos militares murieron en un helicóptero de la Fuerza Armada venezolana que se estrelló este viernes en el norte del país, informó el régimen venezolano.

La aeronave partió de base Sucre en Maracay (centro-norte) en un vuelo de entrenamiento y se precipitó "sin comunicar falla de emergencia" en un vertedero cercano.

"Nos enluta y entristece la irreparable pérdida de estos valiosos profesionales militares", indicó un comunicado del ministerio de Defensa.

Videos y fotografías divulgadas en redes sociales mostraron a los cuerpos de rescate en el lugar del siniestro, así como los restos del helicóptero completamente destruido en una zona rural.

La autoridad informó que abrió una investigación sobre este incidente.

Otro accidente aéreo se registró hace tres meses: siete personas murieron al precipitarse un avión militar en el estado Amazonas (sur), incluidos miembros de la comunidad indígena yanomami.

El accidente de este viernes se produce en un contexto de vertiginosa actividad militar y despliegue permanente en zonas estratégicas del territorio venezolano.

FUENTE: Con información de AFP

