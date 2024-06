Dos mujeres compiten por la presidencia de México en un proceso histórico, marcado por la violencia

Sin embargo, expertos coinciden en que no basta con tener a una mujer al frente del poder ejecutivo, sino que es necesario que cuente con una agenda con perspectiva de género y un interés genuino en abordar los problemas que afectan a las mujeres. La reducción de feminicidios, desapariciones y la mejora de las condiciones femeninas son algunos de los desafíos que deberán enfrentar la próxima mandataria.

En el contexto actual, la violencia política sigue siendo un tema preocupante. Durante la mañana del viernes 31 de mayo, las instalaciones electorales en Chicomuselo, Chiapas, fueron incendiadas y se quemó papelería electoral. Estos actos violentos son vistos como un intento desesperado por parte de grupos criminales para influir en los resultados electorales.

31 aspirantes asesinados y 105 agredidos

Esta elección se convirtió en una de las más violentas en la historia reciente del país. Según un informe publicado este viernes 31 de mayo por la organización local Data Cívica, que ha realizado un estudio sobre la violencia política en México durante los últimos seis años, el proceso electoral mexicano concluye con un total de 31 aspirantes asesinados y 105 agredidos.

Para garantizar la seguridad durante el proceso electoral, el gobierno federal desplegó 3.474 efectivos de las Fuerzas Armadas para proteger a 553 candidatos.

A pesar de los desafíos y riesgos presentes, los mexicanos están llamados a participar activamente en estas elecciones históricas. Más de 20 mil cargos públicos estarán en juego, incluida la renovación presidencial.

Los ciudadanos votarán para elegir 128 senadurías y 500 diputaciones federales, y estarán en disputa ocho gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Las casillas o centros de votación se abrirán a partir de las 08:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas, dando a los votados un total de 10 horas para ejercer su derecho al voto.

Los primeros resultados serán datos a conocer a través del conteo rápido entre las 22:00 y 23:00 horas del mismo día. Este ejercicio estadístico permitirá estimar las tendencias electorales antes del resultado oficial determinado por los cómputos distritales.

La toma de posesión del próximo presidente está programada para el 1 de octubre de 2024, marcando así un nuevo capítulo en la historia política mexicana. A pesar de los desafíos presentes, los mexicanos esperan que estas elecciones sean un paso importante hacia un futuro más democrático y seguro para México.

Requisitos para votar desde Estados Unidos

Para votar desde Estados Unidos en las elecciones mexicanas, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como ser mayor de edad y tener una credencial para votar vigente, ya sea emitida en México o en el extranjero. Los ciudadanos podrán votar por cargos a nivel federal, como la Presidencia de la República Mexicana y Senadurías, así como por cargos locales, incluyendo Gobernaturas en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Diputación migrante en Ciudad de México y Oaxaca, y la Diputación de Representación Proporcional en Jalisco.

Los mexicanos en Estados Unidos tienen la opción de emitir su voto de tres formas: vía postal, por internet o de forma presencial. Aunque los registros para votar por correo o internet ya han cerrado, aquellos que no se inscribieron podrán votar presencialmente en las sedes consulares aprobadas por el Instituto Nacional Electoral.

Esta es la lista oficial de las sedes donde se puede votar en las diferentes ciudades de Estados Unidos:

Atlanta 1700 Chantilly Dr. Atlanta, Georgia, 30324, EUA. Hora: 10 a.m. a 8 p.m. Chicago 204 S. Ashland Ave, Chicago Illinois, 60607 E.U.A 09 a.m. a 7 p.m. Dallas 1210 River Bend, Dallas Texas, 75247 E.U.A. 09 a.m. a 7 p.m. Fresno 7435 N Ingram Ave. Fresno, CA, 93711 E.U.A. 7 a.m. a 5 p.m. Houston 10555 Richmond Ave. Houston, Texas 77042 E.U.A. 09 a.m. a 7 p.m. Los Ángeles 2401 West 6th. Street, Los Ángeles, California, 90057 E.U.A. 7 a.m. a 5 p.m. New Brunswick 390 George Street, Suite 100, New Brunswick, New Jersey, 08901 10 a.m. a 8 p.m. Nueva York 27 East 39th. Street, Nueva York, 10016 E.U.A. 10 a.m. a 8 p.m. Oklahoma 1131 W Sheridan Ave., Oklahoma City, OK, 73106 09 a.m. a 7 p.m. Orlando 2550 Technology Drive, Orlando, Florida, 32804 E.U.A. 10 a.m. a 8 p.m. Phoenix 320 East McDowell Road Suite 320, Phoenix Arizona, 85004 E.U.A. 7 a.m. a 5 p.m. Raleigh 431 Raleigh View Road, Raleigh, N.C. 27610, E.U.A. 10 a.m. a 8 p.m. Sacramento 2093 Arena Blvd. Sacramento CA, 95834 E.U.A.7 a.m. a 5 p.m. San Bernardino 293 North “D” Street, San Bernardino, CA, 92401, E.U.A. 7 a.m. a 5 p.m. San Diego 1549 India St, San Diego, CA, 92101, E.U.A. 7 a.m. a 5 p.m. San Francisco 532 Folsom Street, San Francisco California, 94105, E.U.A. 7 a.m. a 5 p.m. San José 302 Enzo Drive, Suite 200, San José, CA, 95138 E.U.A. 7 a.m. a 5 p.m. Santa Ana 2100 E 4th St, Santa Ana CA, 92705 E.U.A. 7 a.m. a 5 p.m. Seattle 807 E Roy St, Seattle, Washington 98102, E.U.A. 7 a.m. a 5 p.m. Washington, D.C. 1250 23rd. St., Suite 002 NW, Washington DC 20037 E.U.A. 10 a.m. a 8 p.m.

FUENTE: El País, Infobae, telemundo, Voz De América