martes 18  de  agosto 2026
ARGENTINA

Milei toma acciones para reestructurar la banca argentina y el control fiscal

El proyecto de ley restituye como misión fundamental del Banco Central la preservación del valor de la moneda y establece mecanismos más estrictos para la remoción de sus autoridades

El presidente de Argentina, Javier Milei.

El presidente de Argentina, Javier Milei.

AFP

BUENOS AIRES — El presidente argentino, Javier Milei, presentó un paquete de reformas estructurales que incluye la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y un proyecto de "grillete fiscal" diseñado para paralizar las actividades no esenciales del Estado en caso de que se registre un déficit prolongado.

Durante un discurso televisado en el que estuvo acompañado por su gabinete, el mandatario explicó que la reforma del BCRA busca erradicar la emisión monetaria para financiar el gasto público.

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"Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los Estados provinciales y los municipios y para toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario", precisó Milei, reiterando su premisa de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario.

El proyecto de ley restituye como misión fundamental del Banco Central la preservación del valor de la moneda y establece mecanismos más estrictos para la remoción de sus autoridades, con el objetivo de blindar al directorio frente a las presiones políticas.

La iniciativa se enmarca en la gestión del mandatario liberal, quien asumió en diciembre de 2023 y ha aplicado un drástico ajuste fiscal que redujo la inflación interanual del 161 % inicial a un 33,5 %, aunque a costa de un fuerte impacto en el empleo, el consumo y la actividad industrial; esto se debe a la crisis económica heredada que amerita fuertes medidas para encauzar la economía del país.

Paralización estatal y suspensión de sueldos políticos

Entre los anuncios más destacados figura el proyecto de "shutdown" o cierre del Estado. Según el mecanismo propuesto, si el resultado fiscal arroja un saldo negativo durante varios meses consecutivos, el Congreso dispondrá de un plazo acotado para restablecer el equilibrio. De no lograrlo, la paralización entrará en vigor de forma automática.

Durante este periodo de cierre, se congelarán las contrataciones y compras no esenciales. Asimismo, se estipula que ni los legisladores ni la alta gerencia del Poder Ejecutivo percibirán sus haberes mientras dure la medida.

El anuncio generó el rechazo inmediato de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo en redes sociales que el cierre de servicios "ya se inició" en la práctica debido al recorte de fondos, los despidos y el vaciamiento de organismos públicos.

Apoyo del FMI y desregulación financiera

El paquete de medidas contempla además una "liberalización profunda" del mercado de capitales y una reformulación del sector asegurador. Si bien los proyectos deberán ser debatidos y aprobados por el Congreso, aún no se ha definido la fecha formal de su envío a las cámaras.

La presentación de las reformas se produjo tras la visita a Buenos Aires de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien valoró los avances en la estabilidad macroeconómica del país. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el plan para el Banco Central fue expuesto detalladamente ante la titular del organismo multilateral.

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FUENTE: Con información de AFP

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